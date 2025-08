“Caldria controlar més els patinets elèctrics”

EL TEU DEFENSOR

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Alguns veïns de Sabadell, preocupats per l’aplicació de la normativa que regula l’ús dels patinets elèctrics a la ciutat, han contactat amb el Diari per a reclamar més control . Tot i que l’Ajuntament ha fet campanyes de sensibilització i informació i ha publicat unes normes ben definides, basades en la DGT —prohibició de circular per voreres, recomanaciód’ús del casc, limitació a una sola persona per vehicle i compliment de les normes de circulació—, en alguns casos, els usuaris “s’acaben saltant aquestes normes”.

Segons els veïns, a la Rambla, un dels espais centrals de la ciutat, és habitual veure més de 30 patinets circular en només una estona, gairebé cada dia. “La majoria incompleixen flagrantment les normes: van per la vorera, amb dues persones a sobre i a velocitats gens prudents”.

Aquesta situació genera “una preocupació creixent per la seguretat dels vianants, especialment gent gran, criatures o persones amb mobilitat reduïda”, lamenta una de les veïnes que ha contactat amb El teu defensor. En aquest sentit, la crítica no es dirigeix als usuaris incívics, sinó demanen més esforç policial per a “controlar la seguretat i el compliment”, denuncien.

L'Ajuntament preveu incorporar l'obligatorietat del casc

Fonts municipals sostenen que “des de l’Ajuntament som molt conscients de la necessitat de regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i vetllar pel compliment de les normes per garantir la seguretat i la convivència”. Sostenen que estan treballant en l’actualització de l’ordenança municipal de mobilitat, amb l’objectiu d’incorporar, entre d’altres, l’ús obligatori del casc.

“Hem demanat a la DGT que elabori un nou reglament estatal que fixi normes més clares i específiques per als VMP, ja que molts aspectes queden fora del nostre àmbit competencial com a Ajuntament”, destaquen. Des de l’Ajuntament apunten que “continuem reforçant la informació, la vigilància i les campanyes de control, amb l’objectiu de millorar el civisme i la seguretat”. Al llarg del 2024 es van interposar 874 sancions a conductors de VMP a Sabadell. “Aquest 2025 es manté la línia de treball i les actuacions de control continuen”.