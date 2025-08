L’atenció domiciliària a Sabadell, en espera d'un canvi de gestió

El Servei d’Atenció a l’Entorn del Domicili (SAED), fins fa poc conegut com a Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), es troba en un moment de transició. Tot i que l’Ajuntament de Sabadell ha descartat, per ara, la municipalització directa del servei, sí que obre la porta a canviar el model de gestió en un futur, amb una possible incorporació al sistema públic a través d’un consorci vinculat al Parc Taulí. “Hi ha la voluntat de canviar el model de gestió del SAED”, exposen fonts municipals, malgrat que no s’han pogut avançar calendaris.

Aquest plantejament arriba després d’anys de reivindicacions de les treballadores, que reclamen una gestió pública com a única via per garantir tant una atenció digna a les persones usuàries com unes condicions laborals justes. “Volem que s’assegurin millores salarials i de condicions laborals. Tenim un conveni congelat i una bossa d’hores que esclavitza les treballadores”, denuncia Roser Sánchez, des de la CGT.

Entre les queixes més habituals hi ha la “manca de recursos tècnics i coordinació” i la “sobrecàrrega física” de les treballadores, que sovint han d’afrontar soles tasques complexes, apunten treballadores i fonts sindicals. “El 2023, fins el 50% de la plantilla va arribar a estar de baixa”, assegura una de les treballadores que vol mantenir l’anonimat.

Un nou contracte

Mentre no arriba un canvi estructural, el govern municipal ha aprovat un nou plec de condicions per a la contractació del servei, que entrarà en vigor l’any 2026. El nou contracte preveu un increment de més del 25% en les hores d’atenció, passant de 280.000 a 350.565 anuals. També hi ha un augment substancial de la inversió pública, amb 9,2 milions d’euros previstos per al 2026. El nou contracte, amb un any de vigència i prorrogable per dos més, tindria un valor total de 28,9 milions d’euros.

L’objectiu, segons fonts municipals, és fer el servei més proper, flexible i centrat en la persona, amb una reorganització territorial que permeti atendre millor cada cas des del territori i amb major coordinació entre professionals. El nou model incorpora també perfils com l’integrador social i reforça la dimensió comunitària del servei.

Pel que fa a les condicions laborals, el contracte contempla un augment del preu per hora, amb l’objectiu que les empreses adjudicatàries puguin millorar les retribucions un cop s’aprovi el nou conveni col·lectiu. També es vol potenciar la formació i el benestar emocional de les treballadores, amb nous estàndards de qualitat i més coordinació entre els agents implicats.