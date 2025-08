Les fonts del Passeig es vestiran de gala durant tota la Festa Major

Les fonts ornamentals del Passeig lluiran durant tota la Festa Major d'aquest any. L'Ajuntament de Sabadell ha incorporat noves propostes pensades per a tots els públics i en diversos formats. Entre les novetats més destacades d'enguany, hi ha l'espectacle d'aigua, llum i música de les fonts del Passeig de la Plaça Major, que es podrà veure cada dia, des del 5 fins al 8 de setembre. L'espectacle oferirà una combinació de música i jocs de llum que es projectaran sobre la cortina d'aigua situada a l'extrem del Passeig.

Els sortidors laterals també acompanyaran el joc de llums al ritme de la música i, des de la seva inauguració, serà la segona vegada que se'n fa ús, ja que, segons informen fonts municipals, "la sequera havia impedit dur aquesta mena d'espectacles". La nova iniciativa es podrà veure al Centre quatre vegades al dia, amb sessions d'un quart d'hora cadascuna, però en horaris tancats d'una hora al dia. Per tant, en un lapse d'una hora, hi haurà quatre representacions de 15 minuts cadascuna.

Les fonts ornamentals durant la seva inauguració

Víctor Castillo

Quins horaris de representació hi ha previstos?

Segons informen des de l'Ajuntament, hi haurà quatre dies que es podrà gaudir de les representacions de les fonts ornamentals del Passeig: divendres 5, diumenge 7 i dilluns 8 de setembre es preveu que les funcions comencin a les 22 h i acabin a les 23 h. D'altra banda, el 6 de setembre, per una qüestió de programació, es preveu que es dugui a terme de 22:30 h a 23:30 h. En total, doncs, hi haurà 16 representacions de 15 minuts cadascuna perquè els sabadellencs i els visitants que vulguin gaudir de la Festa Major ho facin amb noves propostes musicals i lumíniques.

A part d'això, també es preveu una botifarrada popular, que tindrà lloc el dissabte dia 6 de setembre a les 14 h a la plaça d'Ernest Lluch del Parc Catalunya. S'hi espera una afluència de 2.500 persones que podran gaudir del típic plat de botifarra amb mongetes i allioli, pa i beguda. Per participar-hi, caldrà adquirir un tiquet prèviament per 2 € a la mateixa plaça a partir de les 12 h del mateix dia.