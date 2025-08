La zona blava de Sabadell és gratuïta des del 4 d'agost fins a les nou del matí del dia 18 d'agost. Com és habitual cada estiu, les tarifes dels punts d'estacionament pintats de color blau a l'asfalt queden deshabilitades i el parquímetre no es pot utilitzar. De fet, molts conductors ho aprofitaven ja aquest primer dilluns de gratuïtat a la ciutat per deixar el cotxe sense preocupacions.

Tot i això, cal estar atent a una circumstància. L'aplicació ElParking, instal·lada als mòbils per agilitzar la gestió i no haver de pagar al parquímetre, continua cobrant la tarifa habitual. Tal com han advertit alguns usuaris i ha pogut comprovar el Diari, la plataforma no emet cap avís sobre la gratuïtat de la zona blava i permet acabar tots els passos fins a fer efectiu el pagament. Una pèrdua de diners que ha provocat la resignació dels més despistats, que no sabien que des d'aquest 4 d'agost ja no s'ha de pagar. "No avisa que és gratis i he perdut els diners!", lamentava resignada una de les afectades.

