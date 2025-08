Ja hi ha data per a la reobertura de la via Massagué de Sabadell

Les obres de la via Massagué s’acabaran al llarg d’aquesta setmana i el carrer reobrirà al trànsit el pròxim divendres 8 d’agost, segons apunten fonts municipals. Es reprendrà la circulació habitual de les línies de TUS afectades pel tall –L1, L2, L3, L7, L10 i L12–, que tornaran a passar per la via Massagué.

Els treballs van començar a mitjans de juliol. L’Ajuntament ha tallat el trànsit rodat en aquest període és el més indicat perquè a l’estiu es redueix la circulació de vehicles en no haver-hi curs escolar i part de la població fa vacances.

Les obres han consistit en una renovació integral de l’asfalt i revisió dels vorals. No serà l’esperat canvi de fesonomia, perquè el consistori espera remodelar de manera integral la via Massagué una vegada s’hagi donat per acabat l’aparcament unificat del Centre, previst pel 2028.

Els comerciants esperaven l’actuació amb candeletes. De fet, és una vella reivindicació de fa anys que per la seva ubicació estratègica. Des de l’agrupació de comerciants Sabadell Comerç Centre s’ha reclamat en diferents ocasions una intervenció integral. “La Via està fatal, no està a l’altura... i això afecta moltíssim el conjunt de l’eix central”, assegurava fa uns mesos la presidenta de l’agrupació, Eva Fernández.

La renovació de la via Massagué forma part d’un paquet de 2,9 milions d’euros per a la renovació de l’asfalt i voreres de Sabadell. La Junta de Govern Local va donar llum verda a l’expedient de contractació per a les obres de renovació i millora de calçades i voreres a una vintena de carrers de la ciutat a finals del 2024, que ja s’han executat o s’executaran al llarg d’enguany.