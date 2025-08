FOTOS | L'antic edifici de 'El Toc al 2' ja és història de Sabadell

L'edifici on hi havia instal·lat El Toc al 2 diu adeu de manera definitiva a Sabadell. Gairebé un any després de la clausura definitiva, s'ha iniciat la fase d'enderrocament del local i ja no queda cap rastre del que va ser durant tants anys un dels restaurants de referència del Centre. Finalment, després de molts mesos d'incertesa amb el futur de l'edifici -des que al novembre de 2023 se'n va anunciar el tancament– ja ha iniciat el procés de construcció de nou habitatge a un dels punts més cèntrics de tota la ciutat.

Ara, l'edifici pren una nova vida, així com ho va fer el restaurant fa uns mesos. L'Intrèpid va substituir el restaurant ubicat al Mercat Central i va canviar la seu al carrer de Sant Quirze. Amb la nova ubiació, a més, va canviar també la carta i la intenció del local, allunyant-se dels entrepans, patates braves i biquinis tan característics de l'antic establiment. Una cosa semblant li va passar a La Granja Urpí, que amb la notícia que va arribar de l'enderrocament van decidir posar punt final a més de quatre dècades de servei.

Fotos de David Chao

L`edifici del Toc al 2 inicien el procés de demolició

David Chao

