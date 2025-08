Un cotxe va atropellar un vianant que creuava la calçada al Llano de Can Puiggener, de Sabadell, al carrer d'Amílcar Barca. Els fets van succeir dijous a la nit, a les 23:21 h, i hi van assistir ràpidament els serveis d'emergència, que van prestar els primers auxilis a la víctima. El primer cos que va arribar al lloc dels fets va ser la Policia Municipal, que va crear un perímetre de seguretat a la zona per evitar que les desenes de veïns que hi havia al carrer s'acumulessin al voltant del ferit.

D'altra banda, dues dotacions dels Bombers i tres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van desplegar es van desplaçar al lloc i, després d'assegurar tant el conductor del vehicle com el benestar de la víctima, se'l van endur a l'hospital Parc Taulí en estat lleu. L'ambient era tens i hi va haver un cúmul de persones que va aproximar-se ràpidament a la zona del sinistre per veure què estava passant.

Fotos de Juanma Peláez