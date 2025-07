'Els Jardinets', tancats gairebé tot l'agost: per què?

Sabadell no disposarà de l'espai dels Jardins de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, popularment conegut com Els Jardinets, durant aquest agost. L'espai va tancar el passat 28 de juliol i no obrirà fins al pròxim 26 d'agost. Tot i la crispació que ha generat entre els usuaris que en fan un ús recurrent, des de l'entitat privada que gestiona l'espai asseguren que "el motiu obeeix, principalment, a la necessitat del personal de fer vacances i a aprofitar els dies de menys afluència per fer tasques de manteniment de l'espai".

Segons informen des de la mateixa fundació, com que és el mes que menys gent hi va –tot i ser un espai freqüentat pels sabadellencs durant tot l'any–, "serà un moment per rehabilitar l'espai". Asseguren que, a causa de la gran afluència, és un lloc "molt maltractat" que necessita un temps per recuperar-se i poder fer un bon servei durant l'any: "Tenim arbrat trencat, arbustos cremats pels orins dels gossos, parets pintades amb ceres i colors, tanques trencades, cordes tallades...". Per aquests dos motius, doncs, des de l'entitat han decidit que no es pugui accedir a l'equipament des del 28 de juliol fins al 26 d'agost, quan es reprendrà l'activitat.

Un refugi climàtic de referència

Davant d'això, la ciutat estarà quatre setmanes sense un dels refugis climàtics per excel·lència del Centre. El problema, però, s'agreuja per culpa del tancament afegit de sis de les set biblioteques municipals, que també serveixen com a refugi per a moltes famílies davant de les onades de calor pròpies dels mesos d'estiu. Per aquest motiu, doncs, alguns ciutadans ja han emès les seves queixes a les xarxes socials sobre la decisió, tot i que des de la mateixa fundació responsable asseguren que "no ho poden gestionar d'una altra manera".