Només una biblioteca oberta a Sabadell durant tot el mes d'agost

Totes les biblioteques de Sabadell, a excepció de la Vapor Badia, romandran tancades durant tot el mes d'agost. Concretament, des del 30 de juliol fins al 31 d'agost no es podrà fer ús d'aquests sis equipaments municipals, tot i que la biblioteca del Centre, tancada des del desembre passat, obrirà les portes, precisament, el pròxim 30 de juliol. D'aquesta manera, aquest dimarts 29 de juliol serà el darrer dia que els usuaris podran accedir a les biblioteques municipals lliurement fins a les 20:30 h, quan tancaran de manera definitiva les seves portes.

Respecte a la Vapor Badia, que disposarà d'un funcionament totalment diferent, tindrà uns horaris girats respecte a la resta d'equipaments: obrirà el dia 30 de juliol i no tancarà fins a les vacances de Nadal. Aquest estiu, però, l'horari serà semblant al que tenen totes les biblioteques durant l'any: el 30 i el 31 de juliol obrirà ininterrompudament des de les 9:30 h fins a les 20:30 h. Durant tot l'agost, però, l'horari variarà: dilluns dimarts i dimecres de 15:30 h a 20:30 h; dijous i divendres de 9:30 h a 14:30 h, i, dissabtes, tancat. A partir de l'1 de setembre, tornarà a canviar: dilluns de 15:30 h a 20:30 h; de dimarts a divendres, de 9:30 h a 20:30 h, i dissabtes, de 10 h a 19 h.

Quin dia tancaran totes les biblioteques durant l'any?

Tots els equipaments municipals estaran tancats els següents dies, tots ells festius: 15 d'agost; 6, 8 i 11 de setembre; 12 d'octubre; 1 de novembre; 6, 8, 25, 26 i 27 de desembre. A part, el 24 i el 31 de desembre hi haurà una variació d'horari: les biblioteques estaran obertes de 9:30 h a 13:30 h. Tot i això, durant tot l'any, es podran retornar documents a la bústia de retorns de la biblioteca de Can Puiggener i a la Vapor Badia, i no serà necessari esperar que l'equipament obri.