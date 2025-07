Un accident de cotxe entre dos vehicles a la Rambla Ibèria va generar llargues cues a l'entrada de Sabadell, a causa d'una col·lisió entre dos cotxes a la carretera que enllaça la c-58, Sant Quirze i Sabadell. Un dels dos vehicles involucrats en l'incident no va frenar a temps i l'altre no va tenir cap més remei que envestir-lo lateralment, ja que no va tenir temps de frenar ni reaccionar per tenir un desenllaç millor.

Segons la Policia Municipal, l'accident, que es va produir a les 14:19 h de dimarts, "no va ser al terme municipal de Sabadell", per una qüestió de metres, tot i que van acudir al lloc dels fets diverses unitats per socórrer els implicats en la topada. A més, dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també van acudir-hi: un d'ells va resultar il·lès, mentre que l'altre va ser traslladat a un centre hospitalari per un atac d'ansietat causat per la situació. Tot i això, l'incident no va transcendir i al cap de més d'una hora la circulació es va reprendre amb normalitat.