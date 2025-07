El CE Sabadell estrena la pretemporada amb victòria i bones sensacions

Primer partit de la pretemporada i primera victòria del nou CE Sabadell de Ferran Costa. Els arlequinats s'han imposat per 2-0 davant de L'Hospitalet, de Tercera Federació, en un gran partit de l'equip. Els més de 1.200 aficionats presents a l'Estadi Josep Molins de Sant Oleguer han marxat amb bones sensacions després d'un primer test que també ha servit per conèixer algunes de les cares noves del projecte.

El primer onze de Costa com a entrenador arlequinat ha estat format per diversos dels jugadors que apunten a ser importants. Diego Fuoli ha ocupat la porteria, amb tres centrals per davant, Ripoll i Astals a les bandes i un mig del camp sorprenent per la presència de Quadri i, sobretot, un Joel Priego que acostuma a ocupar posicions més avançades. En l'atac, Rubén Martínez, qui ha fet de capità, ha acompanyat dos dels nouvinguts: Rodrigo Escudero i Javi López-Pinto. S'han quedat fora de la convocatòria diversos jugadors amb molèsties i també Gianni, Tiko Iniesta i Javi Delgado, en la rampa de sortida.

El primer onze inicial del CE Sabadell 25-26

David Chao

L'inici del Centre d'Esports ha estat molt bo. Amb una pressió asfixiant sobre la sortida de pilota de L'Hospitalet i molta verticalitat en tots els atacs, les arribades s'han anant acumulant en els primers compassos. La primera bona oportunitat ha estat per a López-Pinto després d'una bona jugada personal per banda que ha finalitzat amb una rematada aturada per l'exarlequinat Adrià Aliaga.

També Escudero, en una centrada que no ha pogut rematar, o Rubén Martínez, amb un xut desviat, han fregat el primer gol de la pretemporada arlequinada en els instants inicials de l'enfrontament. A l'altra banda del camp, els del Baix Llobregat han avisat en un xut llunyà de Javi Serra que ha sortit desviat. Amb el pas dels minuts, el Sabadell s'ha fet clarament amb el domini de la pilota i s'ha instal·lat amb comoditat a camp contrari. El principal actiu en l'atac arlequinat ha estat López-Pinto, qui ha tornat a fregar el gol en una rematada desviada i, poc abans, ha habilitat Astals que, dins l'àrea, ha vist com Aliaga li negava el primer en un xut creuat.

Després de la pausa d'hidratació el ritme ha baixat pel cansament i la càrrega física acumulada en els dos equips. Les ocasions, no obstant això, han continuat sent per als arlequinats. Rubén, en una rematada que ha desviat un defensor, i Escudero, en un xut massa creuat després d'una jugada d'estratègia, han tingut les millors oportunitats abans del descans, després d'una bona primera part dels homes de Ferran Costa.

Ferran Costa, durant el duel

David Chao

A la segona meitat, José Ortega, Carlos García, Pol Fernández, Sergi Segura i Pau Fernàndez han sortit d'inici, amb els canvis de posició de Priego, ara en zona ofensiva, i Bonaldo, al mig del camp. El primer ensurt important del segon temps ha estat per part de L'Hospitalet, que s'ha pogut avançar en una rematada des de la frontal de Buba Juwara que ha aturat Ortega. La resposta del Centre d'Esports ha arribat des de la banda esquerra amb una centrada de Pau que no ha trobat rematador.

En l'enèssima pressió en sortida de pilota dels arlequinats, Quadri ha aconseguit robar i Escudero ha aprofitat el regal per anotar a plaer el primer gol de la 25-26 i de la seva etapa com a jugador del Sabadell. Poc després, els arlequinats han fregat el segon amb diverses ocasions clares. Primer Priego ha fet treballar Mourin amb un xut des de la frontal, posteriorment, un defensor ha salvat el segon d'Escudero a la línia de gol després d'una gran jugada de Pol i, en el córner consecutiu, Bonaldo ha rematat de cap al pal.

Escudero, anotant a porta buida

David Chao

Passada l'embranzida, Costa ha tornat a moure la banqueta amb l'entrada d'Alonso Zamora, Ferran Duran, Albert Tolosa, Lluís Estebe i Quim Utgés, amb Kaiser ja com a únic futbolista sobre el terreny de joc dels que han iniciat el duel. Precisament Utgés ha estat l'autor del segon gol de la tarda, després d'una gran jugada personal que ha culminat amb un xut creuat després d'una passada a l'espai d'Estebe. La nota negativa del duel ha estat la lesió de Sergi Segura, que s'ha retirat del terreny de joc després de rebre una dura entrada, tornant a entrar Genar Fornés, substituït anteriorment al descans.

En el tram final ja no hi ha hagut massa joc, més enllà d'algun detall de qualitat de Pol Fernández, Tolosa o Estebe, que ha fet treballar Mourin en un parell de xuts des de la frontal. Bon debut del Sabadell 25-26, que comença guanyant i deixant signes de la identitat que vol tenir l'equip durant la temporada. El dissabte, a les 19 h, segona prova davant de l'Olot al Nou Municipal.