Jack Larsen, nou jugador del KEIO CN Sabadell

Segon fitxatge internacional confirmat al KEIO CN Sabadell. Després de l'arribada de Federico Panerai, el Club ha anunciat una altra incorporació que també arriba des d'Itàlia, en aquest cas del gegant Pro Recco. Jack Larsen, fins a la setmana passada a Singapur disputant el Mundial amb els Estats Units, va guanyar la temporada passada tres títols amb el conjunt genovès: lliga, Copa i EuroCup, competició en què van eliminar el Natació Sabadell a les semifinals.

Larsen, de 23 anys, cobrirà la inesperada baixa de Vincenzo Renzuto, qui deixa el país i el CNS per motius personals. Amb aquest canvi inesperat, la direcció esportiva es va poder moure ràpidament per tancar la incorporació de l'italià amb un jugador amb projecció i que ja ha competit al màxim nivell del waterpolo internacional. "Estic molt content i emocionat de formar part del Club Natació Sabadell i espero ajudar l'equip a aconseguir tots els objectius", ha admès el waterpolista als canals oficials del Club.

Amb aquesta incorporació, Quim Colet finalitza el trencaclosques de la nova temporada i tanca la plantilla que tornarà a lluitar per prendre l'hegemonia del Barceloneta en l'àmbit estatal i entrar per primera vegada en el top8 europeu. A falta de confirmació oficial, el sabadellenc i recent campió del món Sergi Cabanas, l'internacional espanyol Martin Famera i el jove atacant Rafael Vergara completaran l'equip del KEIO CN Sabadell per a la 25-26.