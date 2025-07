López-Pinto, Escudero i Priego, presentats al CE Sabadell

A les portes del primer partit de pretemporada, demà a les 18:30 h a Sant Oleguer davant de L'Hospitalet, el Centre d'Esports ha continuat amb les presentacions dels nous fitxatges d'enguany. Ara, ha estat el torn de tres dels atacants que hi ha a la plantilla de Ferran Costa: Joel Priego, Javi López-Pinto i Rodrigo Escudero.

Priego arriba procedent del Zamora, en què la temporada passada va disputar 33 partits a Primera Federació, tot i que només 11 com a titular. "No em van acabar de sortir les coses com m'hauria agradat. Vaig patir dues lesions també i m'agradaria donar-li la volta i fer una gran temporada a Sabadell", apunta. L'extrem torna a Catalunya dos anys després, un dels factors que li ha fet decidir-se pel projecte arlequinat. "És un club històric. A més, jo soc de Manresa, també valorava poder estar a prop de casa, de la família, després de dos anys a fora. S'ha mantingut l'estructura de la temporada passada, s'estan fent les coses bé i el fet de conèixer també el Ferran ha estat un altre punt positiu", assegura. Sobre la competència amb els seus companys de presentació o amb futbolistes com Rubén Martínez o Miguelete, el manresà ho veu com un factor positiu: "Estem fent un equip molt fort, hi haurà molta competència en totes les posicions i això ha de ser positiu. Que costi entrar a l'onze voldrà dir que tots estem treballant a un molt bon nivell".

L'extrem també acostuma a ser la posició que ocupa López-Pinto, qui va arribar al club com una de les grans incorporacions de l'estiu. "Tenia diverses propostes d'equips importants a la categoria, però em vaig decidir per diverses raons: estar a prop de casa després d'uns anys, també que estigui el Ferran d'entrenador em motiva molt perquè em coneix des que era petit i sé que m'exigirà molt, a més un club com el Sabadell és molt gran, jo soc català i sempre és un equip on vols jugar", admet. El santcugatenc, amb passat al Burgos de Segona i la darrera temporada a l'Ibiza, podria agafar el rol de jugador cabdal en els esquemes del tècnic. "Hi ha competència en totes les posicions i tots sabem que ho hem de donar tot en cada entrenament i cada partit. Després, el míster decidirà. Intentaré trobar la meva millor versió i poder fer un gran any tots plegats".

D'altra banda, Rodrigo Escudero també hauria de ser un dels jugadors referencials de l'equip. "Quan canvio d'equip és per fer passes endavant en la meva carrera i crec que estar aquí és continuar progressant. Vull tornar la confiança que m'han donat". El davanter ha signat per dues temporades, fins al 2027. "Venia de fer bones temporades i buscava també una mica d'estabilitat. El club em va donar aquesta oportunitat i va ser un factor important per decidir", afirma. Escudero compartirà davantera amb Agustín Coscia, amb qui ja va coincidir al Zamora. "La relació és molt sana, la competència és bona. Jo puc jugar a les tres posicions d'atac, la que més m'agrada és de davanter centre, però estic a disposició de l'entrenador".