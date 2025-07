10 claus, sorpreses i anècdotes sobre la Festa Major de Sabadell 2025

Ens podem començar a imaginar la Festa Major de Sabadell 2025, tot i que l'acabarem recordant per tot allò inimaginable. El juliol sempre ens regala el programa de la celebració, del 5 al 8 de setembre. Entre les 300 activitats, hi ha unes quantes novetats, sorpreses i anècdotes.

1. La música

Els concerts són el que genera més expectatives abans de la Festa Major i, un cop han passat, un motiu per no oblidar-se'n. Els aspirants a protagonistes de 2025 són diversos i ben variats: La Casa Azul, Chenoa, Abraham Mateo, Mama Dousha, Los Punsetes, La Fúmiga, Reggae per Xics, l'Orquestra Simfònica del Vallès, la banda de Música, els D'Kantaka, DJ Lucient, DJ Spacer, Habla de mí en presente i Joana Serrat seran les principals actuacions de la festa. Actuaran entre l'Eix Macià, la plaça Doctor Robert i Ca l'Estruch.

Com a curiositat, final a una tradició: el final de festa no anirà a càrrec d'Hotel Cochambre, com en els darrers anys, sinó que serà l'Orquestra Diversiones. El primer gran concert serà divendres amb La Casa Azul, que compta amb el bateria sabadellenc Guillem Barceló i tot just acaben d'actuar al Primavera Sound.

L'Eix Macià comptarà amb una pantalla gegant per veure el concert des de certa distància respecte a l'escenari. També s'ha redissenyat l'espai amb nous accessos i més vigilància per evitar que l'espai quedi anxovat com l'any passat durant el concert de Juan Magan. No hi havia ni cobertura en els mòbils. "Vam patir", ha reconegut l'alcaldessa Marta Farrés durant la presentació al Saló del Teatre Principal. "L'Eix Macià té capacitat per créixer molt i absorvir la multitud", ha precisat.

Sobre la possibilitat de traslladar els concerts a l'amfiteatre del Parc Catalunya, l'alcadessa ha explicat que ha quedat descartat perquè l'aforament s'ha de controlar per motius de seguretat i no voldrien deixar a ningú fora de la festa.

2. El pregó

Serà gamberro, això segur, però carregat de contingut. Rere la pàtina d'humor de l'assessora d'imatge i comunicadora Marta Pontnou i la periodista del cor Laura Fa sempre hi ha missatge. El duet, que oferirà el pregó, ha publicat dos llibres –Els pecats de la xona i tot allò que la Moreneta ens perdona (2023), i La xona d’or: consellets per ser una catalana de traca i mocador (2025)– que exploren la pressió estètica, la sexualitat femenina i la càrrega mental de les dones. "El feminisme amb sarcasme arriba millor a tothom", ha dit Pontnou.

Són de Sabadell? Pontnou ha citat l'expresident Jordi Pujol per justificar que viure 20 anys a la ciutat l'avalen com a sabadellenca. Laura Fa, que l'acompanyarà, no.

3. El cartell

És obra del dissenyador sabadellenc Héctor Fernández Cousiño, guanyador entre una quarantena de propostes del concurs convocat per la TUS. Evoca les tradicions de Festa Major amb referències a la cultura popular. "Els colors de les figures són una referència a la bandera de Sabadell", ha detallat.

4. Mocador

Ja s'ha convertit en una insígnia. Se'n repartiran 20.000 entre l'Oficina de Turisme (Casa Duran) i els centres cívics. A l'oficina que la Policia Municipal i a Casa Duran també es repartiran polseres perquè els infants hi duguin un número de telèfon per si es perden.

5. Espectacles amb les fonts del Passeig

Durant els dies de Festa Major les fonts ornamentals del Passeig protagonitzaran un espectacle d’aigua i llum. Es faran quatre sessions de 15 minuts entre les 22 i les 23 h, el divendres 5, diumenge 7 i dilluns 8 de setembre. El dissabte dia 6, l’espectacle es farà de 22.30 a 23.30 h.

"La fideuada no era bona"

"La fideuada de l'any passat no era bona. Els que ens la van, que van guanyar el concurs públic fer no eren els millors. A veure si la botifarra és millor", ha dit sense embuts Farrés. No canvia la ubicació, el Parc Catalunya, que acull més de dos milers de persones.

6. Envelat cobert

Hi haurà envelat de Festa Major. Serà de dia i la plaça del Gas es cobrirà sencera per tenir zones d'ombra. La plaça del Vallès serà l’escenari dels balls regionals i de la Nit d’Havaneres. La plaça de les Dones del Tèxtil, de les ballades de sardanes. La plaça de Frederic Mompou es manté com a escenari de la mostra d’arts escèniques a l’aire lliure amb el festival Enlaire.

7. Autobusos gratuïts i trens tota la nit

Durant la Festa Major s’habiliten les línies especials d’autobús urbà nocturn (N1 i N4), que serà gratuït durant les nits de divendres, dissabte, diumenge i dilluns (en aquest darrer dia funcionarà fins a les 2 de la matinada).

També circularà el servei de les línies interurbanes nocturnes N61, N64 i N65. Pel que fa a les línies interurbanes B1 i B2, ampliaran horari i realitzaran servei nocturn. Hi haurà un servei nocturn de FGC ininterromput de tren fins a Barcelona.

8. Molt esport

No faltaran les curses populars de diumenge ni el 3x3 de bàsquet, que serà a la plaça de la Sardana amb vuit pistes i uns 280 esportistes. Tornarà la Pedalada Popular, amb arribada i sortida des de ronda Ponent, tot i que l'arrencada serà en direcció inversa respecte a les edicions passades. S'ha allargat fins als 8 quilòmetres pels carrers més cèntrics de Sabadell. En total hi haurà una quarantena d'activitats, entre tornejos, classes obertes i exhibicions.

9. Fira sense sons ni llum

Als concerts de l'Eix Macià, a la plaça de Sant Roc i a la plaça Vallès hi haurà un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda. La fira d’atraccions comptarà amb horari sense llums i sons per a persones amb hipersensibilitat sensorial. I continua la proposta iniciada l’any passat dels patis de contes sensorials a l’Arteneu.

10. Barraques, a Can Feu

Les barraques de Festa Major es tornaran a situar a l’espai del pàrquing de la parada de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Can Feu-Gràcia, des de divendres fins dilluns. En el cartell d'aquest any destaca Svetlana, que van actuar a l'Embassa't. Hi haurà també Despertaferro i Boom Boom Fighters.