Homenatge a Pere Lluís Font, un lloc de plaer intelectual

"La filosofia no és un lloc de confort intel·lectual però sí de plaer intel·lectual", explicava el pensador a l’acte d’homenatge celebrat aquest divendres 21 de novembre al Casal Pere Quart, amb la presència del responsable de la secció de cultura del Diari de Sabadell, Guillem Plans, i de l’actriu Mariona Ribas.
Plans ha conduït l’entrevista a partir de fragments de textos de Font llegits per Ribas. Un espectacle en si mateix observar el filòsof reaccionar en directe a les seves pròpies declaracions. L’homenatge, en poc menys d’una hora, ha presentat al filòsof a partir d'elements personals i coneixements acadèmics.
Font ha recordat els seus orígens "d’economia de subsistència", quan vivia a França i treballava de nits mentre estudiava a la universitat. Ha reivindicat la seva obra i la defensa del català: "Molts filòsofs catalans que han parlat català tota la vida són castellanoescrivents perquè són més competents en castellà en veure la seva llengua colonitzada".
Sobre la seva vida com a professor universitari, Font ha impartit docència durant més de quaranta anys a la UB i a la UAB, ha comentat somrient: "Cobrava per fer una feina que hauria pagat per fer".
Plans ha plantejat diverses preguntes essencials a l’acadèmic. Tot i les grans respostes, cal destacar també els seus silencis quan sabia que algunes preguntes no tindran mai resposta.
Malgrat això, ha deixat diverses sentències agudes sobre la mort; "és com la son; notes com arriba però mai no l’arribes a sentir" i sobre la vida: "Per tenir una bona existència hem de saber viure sense riquesa i sense misèria".