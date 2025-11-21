Qui hagi conviscut amb un germà segur que ha comprovat que durant la infància, massa sovint, els jocs s’esveren fàcilment i desemboquen en una batussa. La ballarina i coreògrafa Laura Alcalà, de la companyia La Súbita, va provar un exercici amb els seus fills: rebaixar revolucions i expressar-se amb el moviment i la gestualitat, sense arribar a tocar-se, com una mena de coreografia lliure. El resultat va ser una altra demostració del poder de la dansa en els infants.
La companyia La Súbita serà al festival elPetit aquest dissabte i diumenge amb l’espectacle Ona al Teatre Principal, dissenyat per a infants de 2 a 5 anys. Parteix d’una pregunta: “Com li expliques a un infant que les coses tenen conseqüències?”, qüestiona Alcalà, investigadora en dansa. Doncs de manera abstracta, a través de la dansa, la llum i la música, a més d’algun objecte, la companyia reproduirà les ones del so, la llum i la naturalesa, com per exemple les vibracions de la terra i el desgel.
Com explicar a un infant que les accions tenen conseqüències? “Amb dansa, llum i música” “És una manera de descobrir a través d ‘una mirada poètica que estem connectats a través d’ones, visibles o no, que les accions tenen conseqüències sobre el seu perímetre, que cal cuidar el planeta i les persones”, expressa l’autora i directora de l’espectacle.
Durant el cap de setmana, elPetit es desplegarà amb espectacles entre laSala, l’Estruch i el Teatre Principal. El festival hi presentarà diversos espectacles de companyies nacionals i internacionals pensats per a la primera infància.