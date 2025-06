Les Barraques ja tenen cartell

“Ni aquí ni enlloc, no els fem el joc”, aquest és el lema escollit per la nova edició de les Barraques. Un missatge clarament antifeixista que forma part del nou cartell de la festa que va presentar la Comissió de Festes Populars de Sabadell aquest dissabte 28 de juny al vespre. Tancant la possibilitat de polèmica; l’espai tornarà a ser, com l’any passat, l’aparcament de Ferrocarrils de Can Feu Gràcia, una ubicació que, segons expliquen, s’ajusta a les "necessitats logístiques de la festa i que compta amb la complicitat del barri".

“Repetim espai perquè l’any passat va funcionar, i perquè marxar significaria començar de zero”, explicava Adrià San Miguel, membre de la comissió i militant del Casal Can Capablanca. Destacant també la bona relació amb les entitats del barri, com a factor clau en aquesta decisió.

De cara al cartell diversos noms han estat revelats. La programació, totalment en sintonia amb l'esperit de la festa, serà en català i complirà els criteris de paritat. Entre els noms presentats, sobresurt Svetlana que actuarà el divendres 5 de setembre, "un grup que encaixa totalment amb la nostra proposta i que presenta una marcada reivindicació queer". L'irònic grup tornarà a Sabadell després d'actuar al Festival Embassa't el passat 17 de maig; tancant la nit del dissabte. Durant la festa també hi haurà el retorn dels sabadellencs Despertaferro el dissabte, que tornen després d'anys d'inactivitat. Per la seva banda, el grup de reggae i ska Boom Boom Fighters actuarà el diumenge tancant la festa.

En relació amb el lema, San Miguel va voler remarcar: “Entenem les barraques com una trinxera antifeixista i la cultura popular com a punta de llança contra qualsevol acció feixista”. Des de l’organització denuncien l’augment de l’extrema dreta, amb referències a atacs que han patit entitats del seu entorn, com el llançament d'un artefacte explosiu a la calçotada del Casal Can Capablanca o el fet que vandalitzessis del local de Bruixes del Nord i de la Nova Obrera.