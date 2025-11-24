Xaix, petador, badabadoc, rodal... paraules per a 2026 a Sabadell

Tot i que encara no hagi arribat, ja sabem quines seran les paraules i expressions locals de 2026 a Sabadell: xaix, petador, anar toper, rodal, badabadoc, fer píndoles... Aquests són alguns dels sabadellenquismes que il·lustraran el calendari per a l’any que ve que han fet conjuntament el pintor Ramiro Fernàndez Saus i l’escriptor Roc Casagran, amb la col·laboració de Salut Llonch, Cesc Prat Fernàndez i Eudald Griera Llonch.
Fins a desembre hi arribarem amb xurruques, veure’s el plegador, estrep, donar pel seguit, belgues i xips. Per a cada mes, un quartet irònic de l’escriptor i una il·lustració poètica i amb condimentada amb un toc d’humor del pintor. És una reedició del calendari de sabadellenquismes que es va fer el 2016, i que ja va triomfar, però en aquesta ocasió amb uns textos que justifiquen i contextualitzen l’obra. A més, s’hi ha afegit un breu currículum de cada autor.
“És una proposta ideada i feta realitat per sabadellencs que estem convençuts que explicant allò que tenim més a prop podem arribar molt lluny, és a dir, que defensant el que és local podem abraçar el que és universal”.
El calendari es presentarà dimarts a les 19h a la Llar del Llibre.