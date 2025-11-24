Endesa corregeix els errors detectats en algunes factures de llum "desmesurades" a Sabadell

Endesa ha començat a retirar alguns dels "recàrrecs desmesurats" que diversos veïns de Sabadell havien rebut a les factures de la llum. Les rectificacions arriben arran de la intervenció de l’Agència Catalana del Consum, que investiga els casos i ha confirmat que en algunes regularitzacions l’import aplicat no coincidia amb el consum real registrat pels comptadors digitals.
El cas es va posar en mans de l'Agència Catalana del Consum quan el Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartín, va detectar diverses de queixes de veïns d’Espronceda, Campoamor, la Creu de Barberà i les Termes. A molts usuaris se’ls havien aplicat regularitzacions de fins a 900 euros corresponents a consums del 2023 i 2024, tot i que el registre del comptador coincidia aparentment amb la facturació habitual. Davant la situació, i “sense competències directes en consum”, l’oficina del Síndic va traslladar quatre casos a l’Agència Catalana del Consum, que va iniciar una investigació formal. Ara, segons ha pogut saber el Diari, s’han començat a revertir alguns dels recàrrecs. “Estic molt content perquè quan vam traspassar els quatre casos a l’Agència Catalana de Consum s’hi van implicar moltíssim. Han aconseguit que Endesa rectifiqui i alguns ciutadans ja han començat a rebre cartes dient-los que ha estat un error”, explica.
Tot i això, el Síndic qualifica el balanç d’“agredolç”, perquè considera que situacions així no haurien de produir-se: “Hi ha coses que no haurien de passar, tampoc que no s'ofereixi directament una solució. Si no hi hagués hagut la implicació de Consum i les queixes dels afectats, haurien acabat pagant”. També ha reclamat que Endesa retorni d’ofici els diners a les persones que haurien acceptat la regularització per por que els tallessin el subministrament. Escartín destaca que l’actuació conjunta demostra que “les institucions funcionen” i felicita l’Agència Catalana del Consum “per la seva implicació”.
Endesa retira dos recàrrecs i en revisa més
Fonts d’Endesa confirmen que, arran de les investigacions, dues de les regularitzacions ja han estat retirades, i que n’hi ha diverses més en revisió. “En els casos que s’ha pogut solucionar s’ha vist que el veí tenia la raó i el recàrrec extra no era correcte”, reconeixen fonts de la companyia. Segons l’empresa, els comptadors funcionaven correctament, però el problema es trobava en la regularització posterior: “El comptador funciona correctament, però l'import que se’ls va cobrar no anava d’acord amb el que deia el comptador ni amb el consum real”. Fa unes setmanes, la companyia explicava que s’havien detectat anomalies en la lectura i transmissió d’algunes dades dels comptadors digitals, fet que hauria pogut generar factures per sota del consum real i, posteriorment, regularitzacions massa altes. Ara, però, stan revisant els casos. Des de la sindicatura es recomana que qualsevol veí que detecti un rebut “anòmal o desproporcionat” presenti reclamació a Consum o a l’OMIC de Sabadell.