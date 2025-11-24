“És moment de construir més habitatge públic, és urgent”

El Govern de la Generalitat ha fixat un objectiu ambiciós: construir 50.000 habitatges protegits de lloguer assequible abans de 2030. Ramon García-Bragado Acín, coordinador del Grup de Treball de la Comissió Interdepartamental d’Habitatge, adverteix que ens trobem en un moment “crític”: “La situació és d’emergència absoluta”, exposava ahir en una conferècia organitzada per la Fundació Bosch i Cardellach. Recorda que, durant dècades, les administracions van construir protecció oficial de venda: “Es venia el pis i també el sòl”, fet que ha deixat el sector públic “sense parc per donar resposta a la demanda actual”. Segons García-Bragado, la “recepta” per construir a gran escala es basa en diners, sòl disponible i metodologia.
“Fer habitatge públic requereix molts diners, 150.000 euros per pis”, i per això “el Govern ha creat un marc econòmic que facilita l’entrada d’inversió privada amb contractes a 75 anys per garantir estabilitat”. El segon element, el sòl, depèn sobretot dels municipis: “Només podem fer habitatge si els ajuntaments posen sòl a disposició”, apuntava. Sabadell, en aquest cas, ha presentat sis solars perquè s’hi desenvolupin noves promocions. Els nous terrenys inclouen dos solars a Can Gambús, un a La Roureda per al futur Complex de Gent Gran, i tres més a Roureda, Covadonga i Gràcia, que sortiran a concurs per a promotors externs. I el tercer factor és posar en marxa tot el procés tècnic. “És una màquina pesada, aturada massa temps, que ara ha d’agafar velocitat”, deia. Segons els seus càlculs, les obres podrien començar a la tardor de l’any vinent.
El debat arriba en un moment on els preus es troben in crescendo. Un pis de 80 metres quadrats costa 994 al mes a Sabadell, segons les últimes dades del portal Idealista. Respecte a l’octubre del 2024, els preus han crescut un 1,2%, amb oscil·lacions. Si ho comparem amb el mateix mes de 2019, l’increment acumulat és del 25,2%. El màxim es va marcar el setembre de 2025, quan el preu del metre quadrat va sobrepassar els 12 euros. Només a Vimusa a Sabadell hi ha 3.230 persones inscrites al registre per optar a un lloguer protegit, a banda de les sol·licituds per la compra, que farien ascendir la xifra fins als 3.503 inscrits. La recepta del Govern local no només passa per ampliar el parc públic. La rehabilitació d’habitatges, el dret de tanteig i retracte i els ajuts econòmics son alguns dels elements que contempla l’executiu de Farrés en l’àmbit residencial. “Hem d’apostar per totes les vies”, hi coincidia ahir García-Bragado.
De fet, l’Ajuntament ha projectat, per la seva banda, la construcció de 425 nous pisos per als pròxims anys, una operació que permetria incrementar en un 25% el parc actual. Actualment, Sabadell gestiona més de 1.700 habitatges protegit entre Vimusa i SBD Lloguer Social, una xifra que “situa la ciutat al capdavant de la provisió de lloguer assequible dins l’àmbit metropolità”, sostenen fonts municipals.