Liciten les obres per adequar el Museu del Gas al futur Sabadell Centre de Cultura

Mica en mica es va concretant la transformació de l’antic Museu del Gas en una de les seus del Sabadell, Centre de Cultura, que és el nou projecte de l’Ajuntament per explicar la història, l’art i el disseny de la ciutat. I ho fa amb la participació de la Fundació Banc Sabadell –en la seu que hi haurà a la casa Grau, l’ESDi i la Fundació Antoni de Montpalau, entre altres.
Completada la compra a Naturgy per 3,2 milions d’euros i havent dut a terme ja algunes actuacions com la retirada del rètol de Gas Natural - Naturgy de la façana, que també s’ha pintat parcialment, l’Ajuntament va aprovar ahir dilluns en la Junta de Govern Local, licitar les obres d’adequació de l’interior de l’edifici als desitjos municipals per dur-hi a terme el nou projecte cultural. Concretament, es destinaran uns 350.000 euros a repartir a parts iguals en dos lots: el d’obra i el d’instal·lacions, segons va detallar el portaveu i tinent d’alcaldessa Eloi Cortés.
La licitació es publicarà en els pròxims dies i es preveu que, un cop adjudicats els contractes, les obres puguin començar cap a final del primer trimestre de l’any que ve. La durada estimada de les intervencions és de quatre mesos. Paral·lelament, Cortés va detallar que aquest pas es fa en paral·lel del projecte museològic i museogràfic. El primer té a veure amb la definició conceptual del museu, la seva raó de ser, mentre que el segon detalla com donar forma al que es vol transmetre. Ja sigui amb expositors o material audiovisual, per exemple. Aquestes dues parts també es licitaran i completaran els treballs que s’estan duent a terme perquè el museu de la plaça del Gas obri de nou les seves portes, amb una altra missió diferent de l’original, després del tancament que va patir l’octubre del 2018.