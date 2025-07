El Cercle Sabadellès 1856, campió del Torneig Femení Cadet F-7 de la Federació Catalana de Futbol

L’equip femení cadet del Cercle Sabadellès 1856 s’ha proclamat campió del Torneig Femení Cadet F-7 (Grup 3) de la Federació Catalana de Futbol, després d’una segona fase excepcional que ha culminat amb quatre victòries i un empat, destacant, entre altres, els triomfs contundents per 5-0 davant el Bigues CE i La Florida CF. "Aquest èxit és el resultat d’una temporada marcada per l’esforç, el compromís i el treball col·lectiu. L’equip ha sabut créixer partit a partit, mostrant solidesa defensiva, eficàcia ofensiva i una gran cohesió dins i fora del camp", asseguren des del club.

En la mateixa línia, les jugadores veuen el títol com una recompensa. “Representa tot l’esforç que hem fet durant l’any. Ens hem ajudat molt les unes a les altres i això ens ha fet més fortes com a equip”, destaca Denisse Garcia, capitana de l'equip. “Estem molt orgullosos del que han aconseguit aquestes noies. No només han guanyat, sinó que han competit amb actitud, respecte i passió per aquest esport. Han crescut com a jugadores i com a persones”, afegeix el tècnic de l’equip, Arnau Xinxo, que dirigeix el projecte des de fa dues temporades.

El trofeu, a més, reforça el compromís del Cercle Sabadellès1856 en la recent aposta pel futbol femení i la promoció del talent jove i per l’esport formatiu i els valors que el sustenta.