Sabadell, seu del Campionat d'Espanya d'Escacs de Segona Divisió

Sabadell es convertirà en l'epicentre dels escacs a nivell estatal. La ciutat acull del 17 al 22 d'agost el Campionat d’Espanya per Equips de Clubs de Segona Divisió 2025. Una cita destacada del calendari que reunirà fins a 32 equips federats i prop de 300 participants. El centre cívic de la Creu Alta-Cal Balsach i la seu de la Societat Coral Colon seran els escenaris del torneig. "Per nosaltres és un plaer acollir un campionat estatal a Catalunya, i encara més a Sabadell. Aquest any, celebrem el nostre centenari i un dels actes principals serà precisament aquest torneig", afirma Ramon Chalmeta, president de la Federació Catalana. Enguany, serà la vuitena ocasió que la ciutat és seu d'una competició d'aquestes característiques.

Entre els equips participants hi haurà dos aragonesos, quatre asturians, un balear, cinc càntabres, dos gallecs, un de La Rioja, un navarrès, un valencià, un basc i dotze catalans, destacant els amfitrions de la Societat Coral Colón. "Tindrem quatre grans mestres en el nostre equip i l'objectiu és intentar que el trofeu es quedi a Sabadell. Ens agradaria molt", assegura Pere Reginaldo, director del torneig. El primer classificat assolirà l’ascens a la Primera Divisió estatal, on només participen vuit equips. El Campionat també destaca pel seu caràcter mixt. Dels cinc taulers titulars de cada equip, un s'haurà de reservar per a jugadores, de manera que hi participaran unes 50 escaquistes. "Hem de continuar treballant per tenir més presència de dones en les competicions", asseguren des de l'organització. Al Colón, l'escollida és Sandra Molinero, qui acumula nombrosos èxits a nivell català i espanyol.

Les partides es retransmetran en directe a través de plataformes d’abast internacional com Chess.com, Chessbase.com o Lichess.org, amb una audiència estimada de fins a 7 milions de persones. També se’n farà seguiment en webs especialitzades. "És un honor i un plaer per la ciutat acollir una competició d'aquest abast. Ja fa temps que en parlem i volem agrair la Federació que hagi escollit Sabadell per ser la seu del torneig", afirma la regidora d'esports, Montse González. A banda de la competició oficial, s’han previst activitats paral·leles com ara simultànies d’escacs, conferències i visites guiades per la ciutat, per apropar el món dels escacs a tota la ciutadania.