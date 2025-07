El KEIO CN Sabadell ja coneix a qui haurà de superar si vol classificar per a la Champions

El KEIO CN Sabadell tornarà a disputar la fase prèvia de la Champions. Els de Quim Colet, com a segon classificat de la lliga espanyola, es jugarà la seva presència a la màxima competició continental entre el 19 i el 21 de setembre. Els sabadellencs han quedat enquadrats al grup B, juntament amb el Vasas (Hongria) i l'Spandau 04 (Alemanya). Can Llong serà la seu de la fase, igual que la temporada passada, quan el Club es va imposar amb solvència al Pays d'Aix, l'Ortigia i el Sabac.

Ara, es jugaran la classificació tres equips que van ser subcampions nacionals la passada temporada. El Vasas va ser segon de la lliga hongaresa després de caure en la gran final pel títol davant del doble campió d'Europa, el Ferencvaros, en tres partits (15-13/12-14/22-5). A l'EuroCup, van quedar eliminats als quarts de final contra el Pro Recco, qui després va ser el botxí del Club en les semifinals i, posteriorment, va alçar el trofeu. Pel que fa a l'Spandau, un dels clàssics de la màxima competició continental, l'any va estar marcat per l'allargada ombra del Hannover 1898, únic equip capaç de guanyar els berlinesos tant en la lliga regular com al play-off amb una victòria clara en tres partits a la final. Tant a la Champions com a l'EuroCup, el conjunt alemany es va quedar fora en la fase prèvia.

Enguany, la classificació tindrà molt nivell, però seran dos els equips que passin ronda de cada grup. En cas de quedar primers, els de Colet quedarien enquadrats en el grup A de la fase final, juntament amb el Radnicki, subcampió de l'EuroCup i campió de la lliga sèrbia, l'Olympiacos, que ja va ser rival del Club la temporada passada i va guanyar la lliga grega, i el guanyador del grup C de la prèvia (Brescia, Vouliagmeni i Mladost). Si els sabadellencs acaben segons, aniran al grup D, juntament amb el Marsella, que va disputar la darrera final four i va guanyar la lliga francesa, l'Atlètic Barceloneta i el Hannover.