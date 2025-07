Farrés, sobre l'increment de pressupost a les bressol públiques: "Seguirem sent insuficients"

El ple municipal de Sabadell ha portat a debat el nou pressupost a les escoles bressol. Amb un increment d'1,1 milions d'euros, el ple ha aprovat oferir 25 places noves per al curs vinent i diverses millores en les condicions laborals de les treballadores, entre altres millores.

Davant el problema estructural de manca de places –enguany ha afectat unes 350 famílies–, l'alcaldessa Marta Farrés ha exposat "no és un problema de model local, és un problema que afecta tots els municipis". Ha assenyalat que la gratuïtat d'I2 ha disparat l'interès per accedir a la bressol i que la Generalitat no ha acompanyat la llei de més pressupost. "Prendre decisions vol dir posar-hi diners, no val que ens passin la patata calenta al món local", ha reblat. "Els Ajuntaments no podem arribar a fer aquestes cobertures, no tenim una màquina de fer diners", ha afegit, sobre l'infrafinançament de la Generalitat.

Encara que l'Ajuntament ha aprovat aquest increment pressupostari per al curs vinent, Farrés ha admès que "seguirem sent insuficients, vull ser sincera". El govern municipal no té la competència en educació, ha recordat al saló de plens. L'increment de places per al curs vinent es preveu sobretot a la Concòrdia. Tanmateix, les zones més tensades són el Centre i la Creu Alta. Les escoles bressol municipals d'aquests dos barris són les que, any rere any, apilen més famílies en llista d'espera. L'increment d'aquestes 25 places donaria cobertura a una petita part de les famílies que es queden fora del sistema públic.

I l'escola bressol de la Concòrdia?

La sonada construcció d'una nova escola bressol al barri de la Concòrdia també ha tret al cap al ple. Grups municipals han instat Farrés a construir-la. L'alcaldessa ha respost que "firmaria avui mateix la construcció de l'edifici". Tanmateix, ha afegit que l'inconvenient serà: "Com pagarem les places ordinàries que hi hauria? El problema seria el manteniment de l'escola". En aquest punt ha insistit, novament, en la necessitat de més finançament als Ajuntaments.

Hi ha possibilitat de fer un concert amb les privades?

Mentre el teixit públic està al límit, les bressol de titularitat privada de Sabadell asseguren que tenen una part de les places buides. La patronal i algunes escoles a títol personal han demanat la possibilitat de poder posar aquestes vacants a disposició de les famílies amb un concert o una ajuda de l'administració. També sonava la idea d'ampliar escoles de primària que s'estan quedant sense alumnes i seria una via per posar-hi línies d'I2. "Això no ho podem fer nosaltres com a Ajuntament de Sabadell, seria una temeritat", ha lamentat Farrés. "Hem de començar a reclamar a qui li toca fer les polítiques que li toquen", ha conclòs.