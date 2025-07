Consulta l'horari d'agost de les farmàcies de Sabadell i Sant Quirze

Tot i ser un mes tradicionalment associat a les vacances i a la disminució de serveis, el sistema farmacèutic de Sabadell i Sant Quirze del Vallès es manté plenament operatiu durant tot l’agost de 2025. L’Associació de Farmacèutics de Sabadell ha fet pública la llista de farmàcies que romandran obertes en dies laborables al llarg del mes, així com aquelles que cobreixen el servei d’urgències, tant diürn com nocturn, els 365 dies de l’any.

La nit, coberta

Pel que fa a les nits, el servei nocturn d’urgències (de 22.00 a 9.00 h) queda centralitzat a la Farmàcia Carrera, a la carretera de Terrassa, 377. Aquest establiment romandrà obert cada nit del mes d’agost i de tot l’any, sent la referència nocturna per a Sabadell i també per als municipis del voltant com Sant Quirze.

Aquesta cobertura permet accedir a medicaments urgents fora de l’horari habitual, així com atendre necessitats imprevistes o situacions puntuals de salut que no poden esperar a l’endemà.

Farmàcies amb servei diürn tots els dies de l'any

Set farmàcies assumeixen el servei diürn d’urgències durant tot l’any, de 9h a 22h. Aquestes farmàcies estan obertes cada dia de l’any de 9.00 a 22.00 h, amb personal i serveis disponibles per atendre urgències, gestionar receptes electròniques i oferir consell farmacèutic.

Farmàcia Carrera - Ctra. de Terrassa, 377 (Can Rull)

Farmàcia Corominas - Ronda de Ponent, 1 (Covadonga)

Farmàcia Fabregas - Avinguda de Barberà, 299 (Plaça Barcelona)

Farmàcia Soler - Carrer Borràs, 8 (Centre)

Farmàcia Pareja - Carrer Dr. Zamenhof, 145 (zona Creu Alta)

Farmàcia Segalàs - Rambla, 26 (Centre)

Farmàcia Llauradó - Camí del Mas, 12B (Sant Quirze del Vallès)

Llista de farmàcies obertes en dies laborables a l'agost

Farmàcia Álvarez – Pastoral, 9 (Torre Romeu)

Farmàcia Baradad – Plaça de la Creu de Barberà, 8

Farmàcia Barbera – Av. Pau Casals, 38 (Sant Quirze del Vallès)

Farmàcia Bonet – La Llanera, 93 (Ca n’Oriac)

Farmàcia Borja – Av. de Polinyà, 65 (Poblenou)

Farmàcia Brustenga – Ctra. de Barcelona, 594-596 (La Creu de Barberà)

Farmàcia Capdevila – Sol i Padrís, 114

Farmàcia Conesa – Cèsar Torras, 132 (Can Feu) (oberta de l’1 al 8 i del 23 al 31)

Farmàcia de Cáceres – Himàlaia, 62-64 (Plana del Pintor)

Farmàcia Diviu – Tàcit, 1

Farmàcia Domènech I – Plaça Llívia, 1 (Ca n’Oriac)

Farmàcia Fabrega-Guardiola – Egara, 83 (Sant Quirze del Vallès)

Farmàcia Fàbregas – Av. de Barberà, 299 (Plaça Barcelona)

Farmàcia Fontanet – Antoni Maura, 52

Farmàcia Ferrer – Reis Catòlics, 359 (Creu de Barberà)

Farmàcia Garcia – Tres Creus, 89

Farmàcia Gili – Plaça de l’Àngel, 12 (Centre)

Farmàcia Gonzalez Escanilla – Leonardo Da Vinci, 17 (Campoamor)

Farmàcia Grimalt-Vives – Av. dels Paraires, 26 (Estadi La Creu Alta)

Farmàcia Iglesias – Av. de Matadepera, 82 (Ca n’Oriac)

Farmàcia Linares – Av. del Onze de Setembre, 61 (Creu Alta)

Farmàcia Longueras – Ctra. de Prats, 208 (Mercat Creu Alta)

Farmàcia Manent – Tenerife, 52 (Els Merinals)

Farmàcia Marcet – Ctra. de Barcelona, 74-80 (oberta de l’1 al 8 i del 11 al 31)

Farmàcia Masip – Fernando Poo, 31

Farmàcia Montané – Ctra. de Barcelona, 219 (Gran Via)

Farmàcia Mora – Sant Isidor, 80

Farmàcia Morales – Rambla, 165 (Centre)

Farmàcia Mumbrú – Av. de Barberà, 226-236

Farmàcia Oliveras – Vila Puig, 87 (Sant Quirze)

Farmàcia Puig – Via Alexandra, 37

Farmàcia Relat – Av. de Matadepera, 7 (Ca n’Oriac)

Farmàcia Rosell – Av. de Barberà, 48 (Tetuan)

Farmàcia Sempere – València, 19 (Ca n’Oriac)

Farmàcia Tous – Florit, 29 (Can Puiggener)

Farmàcia Vinyes – Rambla, 235 (Gran Via)

