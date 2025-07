Sabadell defineix el seu pla de ruta contra la contaminació i els sorolls

Sabadell dissenya el seu pla per aplacar la contaminació i els sorolls: el ple municipal de juliol portarà a debat tres grans propostes que miren directament cap al futur de la ciutat. L’Ajuntament vol aprovar el Pla Sabadell Aire Net 2030, el Pla d’Acció Soroll 2024-2029 i sumar-se al Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic del Consell Comarcal.Tres eines per fer front als reptes ambientals.

Menys fums, més salut: Sabadell Aire Net 2030

El Pla Sabadell Aire Net 2030 recull 20 mesures agrupades en quatre eixos: mobilitat, urbanisme, sensibilització ciutadana i control de la qualitat de l’aire. Entre les accions destacades hi ha la millora de la xarxa per a vianants, més carrils bici, reforç del transport públic i impuls del vehicle elèctric. També es dona protagonisme al verd urbà com a eina de salut i benestar. A més, s'assenyala també a la pacificació entorns escolars i altres espais públics per fer-los més segurs i silenciosos.

Una ciutat més silenciosa: nou pla contra el soroll

El nou Pla d’Acció Soroll 2024-2029 va de la mà del pla de l’aire, i també aposta per una ciutat més habitable. Inclou accions per controlar sorolls com els que provenen de terrasses, oci nocturn o actes públics, però també preveu més sensibilització, serveis de mediació i una xarxa més gran de sensors per detectar i controlar la contaminació acústica. "S'ha reduït el nom de persones exposades al soroll", sosté Eloi Cortés, portaveu del govern, segons les dades que mostren els sensors instal·lats a la ciutat. Com pot incidir-hi, l'Ajuntament? Des de la plantació d'arbres a punts estratègics per esmorteir el soroll a la regulació d'horaris de recollida d'escombraries, entre d'altres.

"Del pla anterior (2021-2025), ja s’han executat 20 de les 26 accions, i tres més estan planificades", exposa Cortés. Aquest nou pla, que és d’obligat compliment per a ciutats de més de 100.000 habitants, afecta també Badia i Barberà del Vallès, i serà aprovat per la Generalitat.

Adaptar-se al canvi climàtic: una necessitat

Una altra de les propostes del Ple és l’adhesió al Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic del Consell Comarcal. Aquest document fixa accions per fer front a fenòmens com les onades de calor, les pluges intenses o la sequera, i per protegir el medi natural i la biodiversitat. També vol millorar l’espai públic, les infraestructures i la gestió de l’aigua.

A banda dels plans ambientals, el Ple també parlarà del nou Servei d’Atenció a l’Entorn del Domicili (SAED), un servei que busca millorar les condicions laborals dels professionals socials, reconèixer la seva tasca i incorporar nous perfils com l’integrador social. Aquest nou model vol reforçar la vessant comunitària i garantir l’atenció a les persones dependents, d’acord amb les normatives catalana i estatal.