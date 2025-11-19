Els passos soterrats de la Gran Via no convencen: "Transmeten inseguretat i estan molt deixats"

Els passos soterrats de la Gran Via, instal·lats fa uns anys per connectar la ciutat, fa temps que porten cua a Sabadell. El que es va fer amb una clara intenció de connectar les dues bandes de la ciutat, tallades per una de les seves carreteres principals, amb els anys s’ha convertit en un objecte de crítica social i poca rellevància, gairebé d’ús residual, en algunes zones. La inseguretat o la brutícia són dos dels principals factors pel qual molts vianants prefereixen esperar abans de fer servir els passos soterrats, encara que hi ha gent que els usa diàriament com a recurs, sigui per necessitat –perquè no hi semàfors a prop– o per estalviar-se temps –quan els semàfors triguen fins a 120 segons a posar-se de color verd, com en el cas del pas més pròxim a Fira Sabadell, encara que marca un temps màxim de 99 segons i el temps no corre–.
Alguns semàfors tarden fins a 120 segons a posar-se en verd
La intranquil·litat és una de les sensacions que més tenen els vianants que necessiten passar per aquests passos soterrats, i tots coincideixen que els usen sempre que el semàfor està en vermell o quan no hi ha una altra opció. En cas que es pugui, però, tots usen els passos de zebra habilitats al nivell de la Gran Via per estalviar-se de travessar els túnels. “Passo tranquil per aquests túnels, però sabent que t’hi pots trobar qualsevol cosa. No sé si hi passaria de nit...”, explica Roger Calvó, veí de Cerdanyola del Vallès que ve a Sabadell assíduament. Així ho subscriuen Marta Morales, qui assegura que “no em fa falta, però si necessités passar-hi a la nit m’esperaria a dalt seguríssim" i Oriol Prat, que afirma que "per si de cas, intento anar per dalt perquè estic més tranquil".
La "deixadesa" i la "pudor", dos altres factors
Una altra de les queixes recurrents és la pudor que fan els túnels i la brutícia que s'hi acumula, com plàstics, deixalles, papers... "De vegades fa molt mala olor i fa la sensació que està molt descuidat tot", exposa Morales. "Hi ha gent que deu orinar aquí perquè és un lloc amagat, i es nota", exposa. "Són passos que estan molt mal cuidats i hi ha dies que realment fan molta llàstima. De vegades no hi ha ni llum, gairebé", agrega. De totes maneres, alguns usuaris creuen que la situació ha millorat, tot i no posar-los una puntuació màxima: "Abans estaven molt pitjor i la gent ni hi passava. És cert que amb el temps ha anat millorant, però es podrien polir molt més", denuncia Morales. "Últimament, noto que no en fan tanta, de pudor", afegeix Oriol Prat. Des de l'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, defensen que en els darrers anys ja s'han fet intervencions en relació amb aquests túnels, com la supressió del pas soterrat que duia a l'hospital Parc Taulí: "Darrerament, s'han tancat passos soterrats i s'han instal·lat passos de vianants en superfície", diuen. D'aquesta manera, s'ha ampliat el ventall d'alternatives i els vianants no es veuen obligats a passar pels túnels. Segons valoren des del consistori, "aquesta situació ha millorat l'accessibilitat i la connexió entre els barris que hi ha a banda i banda de la Gran Via".