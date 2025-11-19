Una avaria en una escomesa deixa sense aigua més de 300 veïns durant dues hores

Alguns carrers del centre de Sabadell estaran dues hores sense aigua, aproximadament. Una avaria en una escomesa del carrer de la Rosa, 18, ha deixat més de 1.000 metres de xarxa afectada i una suma de 380 clients. La previsió, segons informen des de la mateixa companyia responsable del subministrament d'aigua a la ciutat, Aigües Sabadell, és que tingui una durada aproximada d'unes dues hores i que a les 11 h d'aquest mateix dimecres estigui restablerta la xarxa d'aigua als domicilis i negocis. Els veïns afectats ja han estat avisats des que ha saltat l'avís a la companyia. \r\n\r\nD'altra banda, des de les 9:30 h fins a les 14 h d'aquest dimecres 19 de novembre, un total de 979 clients quedaran afectats per la interrupció programada de les millores a la xarxa d'aigua potable. En total, gairebé tres quilòmetres de xarxa han quedat afectades al barri de Can Rull i es preveu que al migdia quedin resoltes les intervencions de millora a la zona. A dos carrers d'aquest punt de millora, a part, els carrers de Larra, d'Antonio Vico, de Joaquim Sorolla, de Miquel Àngel, de Madrazo i de Goethe es troben en un procés de renovació de la xarxa des de dissabte passat, dia 13 de novembre, i es preveu que s'allargui fins al pròxim 13 de gener de 2026. Per tant, aproximadament, es calcula que hi haurà una intervenció de dos mesos sencers de millora. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSabadell\r\nEl recorregut ocult de l’aigua de Sabadell: què fa possible que en tinguem diàriament? Jan Cañadell Puigmartí\r\n\r\n