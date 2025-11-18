L'Outlet de CIPO recapta 30.000 euros per finançar el projecte 'Sobre rodes'

La 20a edició de l’Outlet solidari de CIPO ha tancat aquest cap de setmana amb una recaptació que frega els 30.000 euros bruts. La xifra, similar a la de les últimes edicions, permetrà culminar el projecte 'Sobre rodes', destinat a renovar la furgoneta adaptada que dona servei al Centre Ocupacional de l’entitat. Amb els diners aconseguits i la bossa de finançament que CIPO ja tenia en marxa —alimentada gràcies a aportacions de diverses empreses col·laboradores—, l’entitat podrà fer efectiva la compra del nou vehicle. Segons expliquen des de l'entitat, "aquesta incorporació serà clau" per millorar els desplaçaments diaris, facilitar activitats culturals i esportives i dotar d’una major autonomia les persones ateses.
La principal novetat d’aquest any ha estat el trasllat de l’Outlet a l’Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, deixant enrere l’històric edifici modernista que havia acollit l’esdeveniment des de fa anys. El nou espai "ha facilitat una millor circulació entre els estands i una exposició més ordenada de les peces", exposen des de l'entitat. “Ens feia respecte canviar d’ubicació, però ha estat un encert absolut. El públic hi ha respost i ens ha permès professionalitzar encara més el format”, explica Núria Virgili, responsable de Captació de Fons de CIPO. També remarca el paper de la ciutat: “Sabadell ha tornat a demostrar que és al nostre costat”.
6.700 peces i 33 marques en una edició de consolidació
L’Outlet, amb dues dècades de trajectòria, va obrir portes divendres 14 de novembre amb 6.700 peces de roba i complements de temporada, aportats per 33 marques i comerços de la nostra ciutat. L’oferta, que cada any creix i es diversifica, va incloure més moda masculina —una tendència que es consolida edició rere edició— així com sabates, bosses, motxilles o articles de marroquineria.
El balanç econòmic se situa en la línia dels darrers anys: si la 18a edició va recaptar 30.000 euros, la 19a va fixar un rècord amb més de 34.000. “Hem aconseguit mantenir-nos en la franja dels 30.000 euros en un any de canvis logístics importants. La resposta de la gent ha estat excel·lent”, celebra el president de l’entitat, Joan Madaula.
Un projecte que mobilitza voluntariat, comerç i ciutadania
Al voltant de 80 persones voluntàries han participat en aquesta edició en tasques de classificació, muntatge i atenció al públic. La implicació del comerç local i de les marques col·laboradores, que aprofiten l’Outlet per donar sortida a estocs, "és un altre dels pilars de la iniciativa", destaquen. “El que hem construït entre tots és molt més que una venda solidària. És un projecte compartit que dona sentit a la tasca de CIPO”, conclou Madaula.
Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la compra d’una furgoneta adaptada que permetrà ampliar sortides, activitats i participació comunitària de les persones del Centre Ocupacional. “Disposar d’un nou vehicle adaptat ens donarà una autonomia enorme. Ens obre la porta a fer més activitats esportives, més sortides culturals i, en definitiva, a viure més la ciutat”, subratlla el president de CIPO.