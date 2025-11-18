Veïns de Sabadell: "Ens cal un caixer automàtic al barri"

Tenir una oficina bancària a prop de casa ja és més l’excepció que no pas la norma: en els darrers anys, Sabadell ha viscut una davallada contundent de la presència bancària. Entre 2019 i 2025 el nombre d’oficines s’ha reduït gairebé a la meitat: de 73 a només 38, és a dir, una oficina per cada 5.800 habitants. La caiguda és encara més notable si es compara amb el 2008, quan n’hi havia 221. Totes les entitats han retallat la seva xarxa i cap n’ha obert de nova, confirmant el viratge cap a la digitalització. El 2024 encara hi havia tres sucursals més. També s’han reduït els caixers: actualment se’n poden trobar 56 repartits en 36 punts de la ciutat. Què en pensen els sabadellencs d'aquest canvi?
“Faig totes les gestions en línia”
Núria Navarro explica que els darrers anys han tancat diverses sucursals bancàries al barri de Can Rull. Tot i això, per a ella no ha estat un problema: “Sé que hauria de fer servir més l’efectiu, però últimament gairebé faig totes les meves gestions, compres i despeses amb la banca en línia”. Les facilitats que ofereix aquesta i, en part, el fet que cada cop hi hagi menys establiments oberts al públic han estat claus en aquest canvi. Recalca també que un dels caixers ha estat tancat perquè hi dormia una dona sense sostre.
“Com a mínim cal un caixer automàtic”
Jubilat de fa poc, Diego explica que sempre que ha de fer gestions amb el banc o simplement treure diners ha de sortir de Can Puiggener: “Ara per ara no és cap problema per a mi, però per a la gent més gran és una situació horrible”. Padilla explica que, en el cas que “no disposin d’un ajut familiar, no poden fer res: són persones grans, els costa moure’s i tenen moltes dificultats per fer gestions en línia de qualsevol mena”. “No cal que instal·lin una gran sucursal bancària, però com a mínim un petit caixer automàtic”.
“No tenir caixers és un autèntic maldecap”
El Blas detalla com la manca de caixers automàtics al barri provoca que “és un maldecap i afecta moltíssima gent”. Recorda que no hi ha cap caixer des de fa més de 10 anys i creu que “el fet que fos vandalitzat diversos cops va provocar que el tanquessin”. Per a ell, la necessitat d’un caixer s’hauria de pal·liar d’alguna manera: “Hauríem de poder treure diners sense caminar tant”. Vega fa més de 50 anys que viu al barri i considera que “és una situació crítica”.
“Per fer gestions hem d’anar a la Concòrdia”
La botiga de roba ‘Q...mona’ de Can Puiggener és un negoci familiar que es veu afectat cada dia per la inexistència de cap mena de caixer a la zona. Remedios Giménez hi treballa com a botiguera i comenta: “Per fer gestions amb el nostre banc, a més, hem de pujar fins a la Concòrdia. És una travessia que en moltes ocasions esdevé diària”. Giménez recalca que “el banc més proper es troba al Mercat de la Creu Alta i, com que no és el que utilitzem nosaltres, acabem pagant comissions”.