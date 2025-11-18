FOTOS | Evacuen una obra després de perforar una canonada de gas a Sabadell

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han actuat aquesta matí en una fuita de gas que s'ha produït a una obra pública situada en un solar a la confluència entre el carrer de Malta i el carrer d'Estònia, al barri de Can Gambús. De manera accidental, els treballadors han perforat una canonada de gas mentre duien a terme les tasques de construcció de l'obra. L'avís ha saltat a les 11:10 h i s'hi han desplaçat dues dotacions per assegurar l'espai i fer una primera intervenció de prevenció, juntament amb agents de la Policia Municipal, encara que al cap d'una estona una de les dues unitats de bombers ha marxat. \r\n\r\nJust després de l'incident, els obrers han avisat els serveis d'emergència per reduir al màxim qualsevol possible risc que pogués sorgir, encara que no n'hi ha hagut cap en tractar-se d'un espai totalment exterior, segons apunten els Bombers. Una vegada hi ha hagut una primera intervenció, s'ha avisat la companyia responsable de la canonada perquè duguessin a terme les maniobres necessàries de reparació del conducte. Davant d'això, s'ha aturat l'obra com a mesura de prevenció i s'ha acabat evacuant perquè els tècnics de la companyia, que han arribat poc abans de les 12 h, poguessin dur a terme les maniobres de reparació. Afortunadament, no hi ha hagut majors afectacions i no ha sigut necessària la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). \r\n\r\nFotos de Juanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tFuita de gas per una canonada trencada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n