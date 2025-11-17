"A pediatria tot són històries humanes": 40 anys al sistema públic i més de 10.000 infants a la consulta

Després de quatre dècades dedicades a la pediatria a Sabadell, el doctor Valentí Pineda fa un pas al costat del sistema públic. No marxa del tot —de fet, manté una intensa activitat professional—, però sí que tanca una etapa que va començar el 1985 i que culmina aquest 2025, quan compleix 65 anys. “No ho deixo tot de cop, però sí que deixo l’hospital i la coordinació de Pediatria del Parc Taulí”, explica. Igualment, insisteix que “aniré fent moltes coses vinculades a la salut”. Remarca que continua “ben actiu” en docència, formació i conferències, i manté també la seva activitat privada a Sabadell.
Durant aquests 40 anys assegura haver fet “de tot a l’hospital”: UCI pediàtrica, planta d’hospitalització, guàrdies i, sobretot, l’àmbit que l’ha especialitzat: les malalties infeccioses. En els darrers 25 anys s’ha centrat especialment en vacunes. “No em jubilo en tot, ja que encara soc membre del Comitè Espanyol de Vacunes”, recorda.
La seva activitat no s’ha limitat als hospitals. Pineda és professor associat de pediatria a la Universitat de Barcelona i ha estat una figura central de la Societat Catalana de Pediatria, que va presidir del 2016 al 2021. Quan mira enrere, Pineda diu que la pediatria és una especialitat “plena d’històries humanes”. Calcula que ha visitat més de 10.000 infants, i recorda especialment l’etapa en què el Taulí tenia oncologia pediàtrica. “Segurament, han estat les èpoques més fortes i més sentimentalment colpidores”, vaticina.
Així ha canviat la pediatria
Pineda defensa que la pediatria ha fet un gir profund: “Fa 25 o 30 anys la pediatria era malaltia, era curar coses agudes. Ara, s’ha convertit en una especialitat de prevenció”. Sobre les vacunes, exposa que han canviat el panorama clínic. “Hem disminuït un 80% la bronquiolitis: és una prova claríssima del canvi de la medicina”, diu. Davant d’aquest nou escenari, els reptes passen per la salut mental i per l’atenció al desenvolupament infantil: “Tot allò que pot alterar l’ensenyament i l’aprenentatge del nen en els primers anys”, conclou.