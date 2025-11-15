"La Concòrdia ha de tornar a reviure l’esperit de poble"

Amb només 35 anys, Francisco Martínez s’ha convertit en un cas singular dins el moviment veïnal de Sabadell. És el president més jove d’una associació de veïns a la ciutat i, malgrat l’edat, fa temps que dedica bona part de la seva vida a fer barri i cuidar la gent gran. A la Concòrdia, gairebé un de cada quatre veïns té més de 65 anys —un 25,3%— i això, segons ell, marca la identitat social i les necessitats del territori. Ell va ser un dels impulsors del voluntariat contra la solitud no volguda, un projecte que es coordina des de la Concòrdia i que atén persones grans de tot Sabadell. La iniciativa funciona gràcies a una xarxa de voluntaris que ofereixen companyia i suport emocional: fan trucades, comparteixen cafès, acompanyen els veïns a passejar o a fer gestions. Una solidaritat que es cuina a foc lent a la Concòrdia. Martínez parla amb convicció quan explica per què hi va començar a implicar-se: “La idea és teixir barri”, explica. “La Concòrdia és el més envellit de tot Sabadell i necessitem promoure una vellesa activa. Volem que el barri torni a reviure aquest esperit de poble, aquella convivència que abans sorgeixia de forma natural”.
Un dels seus èxits més visibles és la recuperació de la Jornada Cultural de la Concòrdia, una activitat que anys enrere havia estat un punt de trobada imprescindible i que, amb els anys, havia quedat en l’oblit. Martínez la va reactivar amb un propòsit clar: fer que el barri torni a respirar ambient de poble. “La idea és teixir barri, que és el més envellit de tot Sabadell, busquem promoure una vellesa activa i que la Concòrdia torni a reviure aquest esperit de poble”, destaca.
El programa
La Setmana Cultural se celebrarà fins al 30 de novembre de 2025. L’associació de veïns ha preparat un ampli ventall d’activitats pensades per a públics diversos: tallers, xerrades, caminades i propostes artístiques que buscaran reforçar la cohesió social i promoure la cultura de proximitat. La programació es va iniciar ahir amb un taller de sabons amb olis essencials i tastet gastronòmic al Centre Cívic de la Concòrdia, un espai que serà el nucli central de la majoria d’actes. El benestar personal serà un dels eixos destacats de la setmana. El 17 de novembre, la sexòloga i mediadora familiar Laura Clootet oferirà la xerrada “La sexualitat no té edat”, destinada a desmuntar mites i ampliar la mirada sobre l’afectivitat en totes les etapes de la vida. Els dies 18 i 19, el Centre Budista Sangha Activa organitzarà tallers de meditación i nutrició saludable, oberts tant a persones iniciades com a aquelles que vulguin descobrir noves eines per cuidar-se.
El 20 de novembre, Marta Espai Educatiu conduirà un taller per a famílies conscients, amb l’objectiu de facilitar estratègies educatives respectuoses i de millorar la comunicació entre infants i adults. El 21 de novembre, dia en què se celebrarà un taller de cartelleria reivindicativa titulat “Colors contra la violència”, que inclourà un tastet gastronòmic. La cultura i les arts escèniques també hi tindran espai. El 22 de novembre es durà a terme el recital poètic “A Trenc d’Alba”, que reunirà veïns i artistes locals en una tarda dedicada a la paraula i la música. El programa es completarà el 23 de novembre amb una caminada popular organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell, que recorrerà el Rodal i finalitzarà a la plaça Concòrdia. La sortida, de 9 a 12 h, busca promoure l’activitat física i el descobriment del patrimoni natural proper.