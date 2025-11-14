Un restaurant, sales d'entitats i el jardí romàntic: propostes d'una entitat per recuperar la Torre d'en Feu

La Torre d'en Feu, un castell romàntic de finals del segle XIX, és un dels edificis més singulars de Sabadell. L'Associació Cultural Can Feu considera que aquest espai, que es troba a l'oest de la ciutat, té un potencial molt gran per ser reconstruït i convertit en un lloc d'oci per la ciutadania. Aleix González, el vocal de l'associació, de la mà d'Elisabet Busqué i Conxita Bastarda, la secretaria i vicepresidenta, respectivament, han presentat aquest divendres la seva idea proposta per revitalitzar aquest edifici, que és de propietat de l'Ajuntament de Sabadell des del 2018.
La proposta té com a objectiu donar vida al conjunt, declarat bé cultural d'interès nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya L'entitat denuncia que, tot i les obres que l'Ajuntament està executant per evitar filtracions, la Torre continua en risc. "La teulada té forats enormes. Parlem d'un milió d'euros només per arreglar-la, i encara no hi ha calendari", reclama el vocal. El projecte presentat per l'associació va més enllà i volen transformar el lloc en un espai on "puguis passar el dia". L'associació aposta per un model de col·laboració público-privada, ja que la rehabilitació completa creuen podria costar entre set i vuit milions d'euros. Creuen que la Torre d'en Feu es pot gestionar d'una forma similar a la Masia de Castellarnau - Torre Berardo (que també és BCIN) o a la Capella de Can Gambús; ambdues amb activitats relacionades amb la restauració.
La iniciativa que proposta l'Associació Cultural Can Feu combina la preservació patrimonial i nous usos que permetin la sostenibilitat econòmica de l'espai de qui el gestioni. A la planta baixa i cellers plantegen que s'hi obri un restaurant, amb capacitat per a 230 persones i aprofitant les estructures originals de cuines i xemeneies. La planta noble seria convertida en Casa Museu del Romanticisme, recuperant mobiliari i decoració del segle XIX. Aleix González destaca que "aquesta planta és la joia del castell, la que s'ha de restaurar tal com era". El segon pis es dedicaria a un espai de coworking i sales d'exposicions per a entitats del barri, aprofitant que són sales sense decoració històrica. I, finalment, al voltant del castell, recuperarien els jardins romàntics pensats per acollir concerts, activitats culturals i visites.