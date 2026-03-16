Cau un fals mecànic a Sabadell que intentava estafar centenars d'euros a persones grans

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat, 12 de març, un home de 20 anys que simulava ser mecànic per estafar persones grans i els exigia diners per reparacions que mai no havia realitzat. La investigació i la detenció van anar a càrrec del grup de paisà (Fura), que va actuar amb rapidesa i eficàcia per evitar que la víctima perdés 900 euros.
El detingut actuava conjuntament amb un altre home. Un d’ells feia aturar conductors alertant-los d’una falsa avaria en el vehicle, i l’altre —el fals mecànic— simulava una reparació estenent-se sota el cotxe per donar versemblança a l’engany. Divendres 13 de març, van fer parar un home d’edat avançada i el van convèncer que el vehicle tenia una avaria greu. Un cop feta la falsa “reparació”, li van reclamar 900 euros.
Com que no disposava d’efectiu, l’home gran es va dirigir a una oficina bancària, on va poder explicar els fets a una treballadora que va alertar els Mossos. Una patrulla de la unitat Fura es va activar immediatament, va localitzar els sospitosos a la zona i va identificar un home amb les mans tacades de greix, que coincidia plenament amb la descripció facilitada per la víctima.
En comprovar que l’individu tenia antecedents per delictes d’estafa amb el mateix modus operandi, els agents el van detenir com a presumpte autor d’un delicte d’estafa en grau de temptativa. L’arrestat va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sabadell dissabte 14 de març.