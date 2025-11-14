ARA A PORTADA

FOTOS | La Torre d'en Feu, segons la intel·ligència artificial: un espai idíl·lic que es podria recuperar

L'Associació Cultural Can Feu ha creat les fotos per destacar de quina manera es podria donar valor a l'edifici

  • Jardins romàntics de la Torre d'en Feu, segons la IA -
Publicat el 14 de novembre de 2025 a les 20:14
Actualitzat el 14 de novembre de 2025 a les 20:21

L'Associació Cultural Can Feu ha presentat aquest divendres la seva proposta d'usos per a la Torre d'en Feu. Una idea que han presentat acompanyada d'imatges creades per intel·ligència artificial (Dee Vid AI) per mostrar com podria quedar l'espai, tant interior com exterior. "Molta gent no es pot imaginar com pot quedar. Les imatges ens han ajudat a veure que és factible" assegura el vocal de l'associació Aleix González.

 

  • Proposta de recuperació de l`exterior de la Torre d`en Feu, segons la IA

 

  • Jardins romàntics de la Torre d`en Feu, segons la IA

 

  • Jardins romàntics de la Torre d`en Feu, segons la IA

 

  • Un dels menjadors que podria tenir un restaurant a la Torre d`en Feu

 

  • Un dels menjadors que podria tenir un restaurant a la Torre d`en Feu, segons la IA

 

 

  • Imatge original a partir de la qual s`ha creat una sala de la proposta de restaurant

 

  • Possible sala interior de restaurant a la Torre d`en Feu

 

 

  • Proposta de vestíbul de la Torre d`en Feu, segons la IA

 

  • Imatge original a partir de la qual s`ha creat el vestíbul de la proposta d`usos de la Torre d`en Feu

 

  • Vestíbul i escala noble de la Torre d`en Feu, segons la IA

 

 

  • Primera planta de la Torre d`en Feu, que podria ser un museu del romanticisme

 

  • Planta noble de la Torre d`en Feu, segons la IA

 

  • Proposta d`exterior de la Torre d`en Feu

 

 

  • Al pati d`armes s`hi podrien celebrar esdeveniments

 

  • Proposta de terrassa del pati d`armes de la Torre d`en Feu

 

  • Jardins romàntics de la Torre d`en Feu, segons la IA

 

