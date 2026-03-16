Els docents i els metges enceten una setmana de reivindicació a ambdós sectors

Les escoles de Sabadell i de la resta de Catalunya afronten aquesta setmana diverses jornades de vaga convocades per sindicats del sector educatiu. Ustec, Aspepc i CGT han impulsat les mobilitzacions per mostrar el seu rebuig a l’acord salarial que el Departament d’Educació va signar fa uns dies amb CCOO i UGT.
L’aturada, prevista entre el 16 i el 20 de març i organitzada per territoris, afecta tot el personal funcionari i laboral docent, així com el personal dels centres públics i concertats i el personal de lleure que presta serveis a les escoles. El 16 de març la vaga va afectar el Baix Llobregat, el Barcelonès i Barcelona; el 17 de març, el Penedès, Tarragona i les Terres de l’Ebre; el 18 de març, la Catalunya Central, l’Alt Pirineu, Aran i Lleida; el 19 de març, Girona, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental; i el 20 de març s’estendrà a tot Catalunya.
El Departament d’Educació ha decretat serveis mínims, amb una persona de l’equip directiu per centre i un docent per cada tres aules a infantil, primària i secundària. En educació especial es fixa el 50% de la plantilla i a les llars d’infants el 33% del personal, a més de mantenir el 50% dels serveis com menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Tot i això, els sindicats consideren que les mesures són “insuficients”: en una consulta impulsada entre el professorat, el 94,9% dels 42.965 docents participants es van mostrar en contra de l’acord.
Els metges, també en vaga
El sindicat Metges de Catalunya va convocar dues noves jornades de vaga al sistema sanitari públic i concertat els dies 19 i 20 de març per reclamar millores en les condicions laborals. Si bé tot l'estat tindrà aturades en el sector sanitari, a Catalunya, es preveuen dues activitats diferents: una acció informativa el dijous 19 de març, i una manifestació el dia 20, que anirà des de l’Hospital del Mar fins al Parlament de Catalunya L’aturada coincideix amb la convocatòria estatal de protestes del 16 al 20 de març. Amb aquesta convocatòria, el col·lectiu mèdic acumula nou dies de mobilitzacions des de l’octubre i denuncia que el Departament de Salut no ha atès les seves reivindicacions.
Entre les principals demandes hi ha reformar el règim de guàrdies i descansos, augmentar la retribució de les hores de guàrdia fins al 175% de l’hora ordinària, limitar les agendes dels metges de família a 25 actes diaris i mantenir el terç no assistencial a l’atenció primària de l’ICS.