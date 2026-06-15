Finalitza la restauració de l’aiguabarreig entre el riu Tort i el Ripoll amb un nou mirador

Els treballs de restauració ecològica i paisatgística de l’aiguabarreig, l’espai on conflueixen el riu Tort i el riu Ripoll, ja han finalitzat. Una de les actuacions més destacades ha estat la creació d’un nou mirador situat al costat del riu Tort, a l’entorn del camí de Can Buxó. "Aquest espai permet observar diversos elements del paisatge de la zona i facilita l’observació de la flora i la fauna presents a l’entorn", apunten des de l'Ajuntament de Sabadell, impulsors del projecte. "L’actuació ha tingut com a objectiu recuperar l'entorn natural i millorar-ne la connectivitat ecològica", agreguen.
Els treballs també han inclòs la recuperació de la connexió natural entre els dos cursos d’aigua. Per aconseguir-ho, s’han obert petits canals i s’ha creat una bassa destinada a generar nous hàbitats. Paral·lelament, s’han consolidat diversos marges i talussos per reduir els efectes que poden provocar les crescudes dels rius. Pel que fa a la vegetació, s’han retirat espècies invasores, entre elles la canya americana, i s’han plantat espècies autòctones pròpies dels ecosistemes mediterranis de ribera i zones humides. A la zona del mirador també s’han instal·lat bancs i un plafó informatiu. Segons fonts municipals, es tracta de la primera intervenció integral que es duu a terme en aquest punt concret del parc fluvial del Ripoll. El projecte ha tingut un cost de gairebé 127.000 euros, dels quals 120.000 han estat finançats mitjançant una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Inversió de gairebé 4 milions d'euros
La restauració de l’aiguabarreig forma part d’un conjunt d’actuacions impulsades al parc fluvial del Ripoll durant els darrers anys, amb una inversió global anunciada de 3,9 milions d’euros. Entre les actuacions executades hi ha la retirada de canya americana en diversos trams de la llera, la millora del sobreeixidor de Sant Vicenç de Jonqueres per minimitzar els efectes dels episodis de pluja, la rehabilitació de les palanques de Torre-romeu i Can Grau i la recuperació de captacions d’aigües subterrànies destinades al subministrament d’aigua potable. D’altra banda, les obres de millora del camí del riu es troben a la recta final. Des del consistori apunten que ja s’han completat els treballs de consolidació de talussos i actualment s’està actuant en el ferm del camí a la zona propera a la Bassa, que es preveu que quedi llest durant el mes de juliol.
Finalment, des de l'Ajuntament assenyalen que "els treballs de restauració i manteniment executats durant aquest període s’han desenvolupat aplicant els protocols de desinfecció establerts per la Generalitat per a treballadors, vehicles i maquinària" a causa de la pesta porcina africana.