VÍDEO | La primera capbussada de l'any: què opinen els banyistes sobre les piscines municipals?

Les piscines municipals de Sabadell ja han obert les portes. La primera a estrenar-se va ser La Bassa de Sant Oleguer, el 5 de juny, mentre la resta d’equipaments van fer-ho aquest divendres 12. Totes tindran el mateix horari: des de les 10 h del matí i fins a les 19:30 h del vespre.
L’estiu passat, gairebé 300.000 usuaris van refrescar-se a les piscines municipals, prop de 165.000, només a La Bassa. Però, volem saber què pensen els banyistes que freqüenten aquestes instal·lacions, ara que tot just arrenca una nova temporada.
La Teresa Guitart no es perd una
"Vinc a La Bassa gairebé cada matí. Aquests primers dies estarà molt tranquil, però d’aquí a un parell de setmanes hi haurà molt més moviment", explica Guitart, que té una rutina molt marcada, perquè viu a prop. La clau per a ella és entrar a primera hora, així es refresca amb calma i després pot fer el seu cafè de les 12. Cert és que demana que tothom compleixi la normativa i que "s’eviti entrar a l’aigua amb roba de carrer".
La Dori Correa i la seva tradició per recordar vells temps
La Dori viu a Calafell des de fa molts anys, però tot i tenir la platja a tocar, fa una visita obligatòria a La Bassa un cop l’any. Just hem coincidit amb ella durant aquest 'ritual'. "Abans vivia aquí i veníem sempre quan els meus fills eren petits, guardo molt bon record. M’agrada venir sola perquè s’hi està molt bé, llegeixo i em relaxo", narra la usuària, que assegura que la piscina realment no ha canviat tant al llarg d'aquests anys.
L’Òscar Gea torna a La Bassa després de molt de temps
“Feia anys que no venia, sí que ho feia de petit amb l’escola, però aquest estiu tinc els matins lliures i crec que em faré l’abonament de temporada”, explica Gea des de la seva hamaca a peu de piscina. “La Bassa té de tot, és bona opció i jo sempre vinc preparat amb la gorra i molta protecció solar”.
L’Antonio Valderrama i la Salut Lara: Olímpia és la seva segona casa
La parella gaudeix de la instal·lació des de fa dècades i tothom els coneix. “És com si fos nostre, però la cuida un altre, ideal”, afirma ell. “Podem passar-nos ficats a l’aigua dues hores tranquil·lament, i també ens agrada quan venen els casals, és molt entretingut veure els nens”, reitera Lara. Plegats coincideixen que l’equipament ha millorat pel que fa a l’atenció al banyista en els últims temps i també aplaudeixen la decisió d’instal·lar una zona de pícnic.
La Patricia Lérida prefereix la piscina del càmping
Tot i que s'ha donat el primer bany a La Bassa, la Patrícia visita més habitualment la piscina del seu càmping. Ara bé, li agrada molt l'ambient a Sant Oleguer, perquè diu que "la piscina està adaptada i és molt familiar". Cert és que la jove apunta que "caldria arreglar els tobogans, perquè el de color blau no funciona bé i voldria que la piscina fos més profunda".
El grup del Rubén Hernández, el Pablo Amado i l'Uriel Morales, ho donen tot
Aquest grup de tres joves visita la piscina d'Olímpia només alguns dies, quan poden i coincideixen. "Ens agrada l'ambient que hi ha, perquè es pot estar tranquil i gaudir del temps", narra el Rubén, que confessa que "fan moltes bogeries, com curses de natació entre ells, i ajuden als amics que no saben nedar". Com a punt a reforçar, sí que els agradaria "que posessin la música més forta, com també que milloressin la neteja dels lavabos i que n'hi haguessin més".