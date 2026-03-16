ARA A PORTADA

Sabadell

Quatre detinguts en el desmantellament de dues plantacions de marihuana

Els arrestats estan acusats de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric

  • Pla de detall del lateral d'un dels nous vehicles dels Mossos d'Esquadra presentats al Complex Egara, el dia 11 de novembre de 2021. (Horitzontal)
Publicat el 16 de març de 2026 a les 11:16

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones i han desmantellat dues plantacions de marihuana que gestionaven en un pis de Sabadell i un local de Barberà del Vallès. Els detinguts, tres homes i una dona, estan acusats de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric -26.000 euros en energia defraudada segons la companyia-.

En el moment de l'escorcoll dels immobles, el passat 10 de març, la policia ja va poder detenir la dona i es van intervenir un total de 420 plantes. Els dies posteriors s'ha detingut els tres homes, presumptament relacionats amb els fets. Tres dels detinguts han quedat en llibertat després de declarar davant la policia, mentre que el quart ha passat a disposició judicial.

