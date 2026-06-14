Quatre veus significatives de la Fira Sakura: emprendre, crear i reinterpretar el Japó des de Catalunya

La Fira Sakura reuneix cada any projectes que mostren com la cultura japonesa es transforma i s’adapta lluny del seu lloc d’origen. Des de la gastronomia fins a l’artesania i la creació més experimental, quatre protagonistes expliquen històries molt diferents però connectades per una mateixa fascinació. Són veus que parlen de somnis personals, de passió creativa i de ponts culturals entre Japó i Catalunya.
Andrea Soto, creacions artesanals per a tots els públics
La cultura pop japonesa, els videojocs i l’artesania es donen la mà a Shiori Shoppu, el projecte d’Andrea Soto, una de les expositores d’aquesta edició del Sakura Matsuri. La seva parada destaca pels clauers de resina elaborats artesanalment, inspirats en personatges d’anime, videojocs i franquícies conegudes.
"Tots els clauers n’estan fets un per un i de manera completament artesanal", explica. Les seves creacions es basen en universos com Pokémon, Final Fantasy, One Piece o Naruto. L’èxit dels productes varia segons el públic, però "Pokémon continua sent un dels nostres grans èxits". Entre els personatges més sol·licitats destaquen Gengar i les diferents evolucions d’Eevee. "Molta gent pensa que Pikachu és el més venut, però els grans favorits acostumen a ser Gengar, els Eevees i alguns dels inicials de les generacions més noves", comenta.
Jordi de los Reyes, un tastet de la cuina del Japó
Parlar de menjar japonès en fires de manga i cultura asiàtica és parlar de Be Noodle. El projecte liderat per Jordi de los Reyes acumula més d’una dècada recorrent esdeveniments especialitzats d’Espanya i Europa. A la Fira Sakura han portat onigiris, ramen, gyozas, karaage, takoyaki i dorayakis.
La història de l’empresa està vinculada al creixement dels esdeveniments dedicats a la cultura japonesa. "Vam ser dels primers que vam començar a treballar al Saló del Manga i a moltes fires especialitzades", recorda. La seva passió pel Japó també és clau.
"M’agrada molt viatjar i m’agrada molt el Japó. El primer cop que hi vaig anar va ser l’any 2004", explica. Tot i això, reconeix que l’oferta s’adapta als gustos del públic: "Un ramen artesà és espectacular, però en una fira d’estiu la gent busca coses més fresques".
Ryuta Ichinoe, l’art de saber adaptar-se
Quan Ryuta parla del seu negoci, també parla del seu gran somni: el futbol. Aquest emprenedor japonès és el fundador de Balón Tokio, una proposta gastronòmica present a la Fira Sakura amb especialitats com takoyaki o l’onigiri.
Des de petit, el seu gran somni havia estat el futbol, però amb els anys va entendre que no podria arribar al professionalisme i va buscar una alternativa per continuar perseguint el seu objectiu.
Durant la seva etapa universitària va arribar a Espanya i va crear un negoci que li permetés establir-s’hi. "Balón Tokio va néixer a Madrid, però el seu origen és el meu somni de crear un equip de futbol propi", explica.
Avui el negoci gira al voltant de la gastronomia japonesa popular. Sobre el seu producte estrella, afirma: "Sempre dic que el takoyaki és una modalitat com les croquetes típiques d’Espnya però amb pop".
Martí Juni, la unió de dues tradicions estimades
Convertir la baralla espanyola en un homenatge a l’anime i la cultura japonesa és la proposta de Martí Juni, creador d’un projecte que ha despertat la curiositat dels visitants de la fira.
La seva especialitat consisteix a redissenyar les cartes tradicionals incorporant personatges i universos de sèries japoneses. "La idea és hibridar la cultura japonesa amb la baralla espanyola i crear un pont entre les dues tradicions", explica. Entre les col·leccions que ha desenvolupat hi ha versions inspirades en One Piece, Pokémon, Studio Ghibli i Dragon Ball Z. "One Piece és la que més triomfa. Va ser la primera que vaig fer i continua funcionant molt bé", assegura. L’origen del projecte es troba en la seva infància, jugant a cartes amb els avis. “Quan veia baralles de pòquer tematitzades pensava que també es podria fer alguna cosa semblant amb la baralla espanyola”, recorda.