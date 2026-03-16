'Migas' de rècord: els Ballesteros reparteixen 600 racions a Sabadell

L'Agrupasió Andalusa de San Sebastián de los Ballesteros de Sabadell ha tornat a convertir la Font de Can Rull en un punt de trobada multitudinari. Més de mig miler de persones s’hi van aplegar per participar en una de les celebracions més arrelades de l’entitat d’origen cordovès, la jornada de migas. Segons l’organització, s’han servit prop de 600 racions, una xifra que consolida l’acte com una de les convocatòries gastronòmiques i festives més destacades de l'entitat. L’afluència ha superat les previsions inicials: "Un èxit rotund. Vam treure 500 tiquets i es van esgotar. En vam treure 50 més, a banda dels que vam reservar pels 35 voluntaris encarregats de cuinar i preparar-ho tot i la gent que va acudir però no va menjar migas", exposa Joaquin Lesmes, president de l'entitat.
En total, 200 kg de pa, 13 kg d'alls, 40 kg de xoriço, 40 kg de cansalada ibèrica i quatre garrafes d'oli. "És molta feina, però la satisfacció és brutal, l'acollida cada cop és més gran i hem tornat a batre rècords", explica. Tot, elaborat amb molt esforç en una filosofia de "tots a una" i cuinat a la paella gegant que han cedit els veïns de Sant Julià.
La festa, però, va anar més enllà del plat de migas. Diversos quadres de ball van oferir actuacions que han combinat folklore, ritme i participació del públic. Des de l’agrupació destaquen que aquesta cita és, any rere any, una manera de “mantenir viu el llegat cultural” i reforçar els llaços entre la comunitat andalusa i el conjunt de veïns de Sabadell. Per a molts, la trobada és també un espai de retrobaments i convivència que ja forma part del calendari popular de la ciutat.