Queixes per comportaments incívics al barri de Can Gambús: "És urgent regular algunes actituds"

Veïns del barri de Can Gambús diuen prou. Segons expliquen alguns d'ells, "fa molt temps que creiem que s'han de regular certes actituds al barri, però, pel que sigui, no interessem", exposen alguns ciutadans que viuen per la zona. "En els darrers tres anys i mig ja hem fet set reunions amb l'Ajuntament de Sabadell i sembla que no ha canviat gaire la cosa". Principalment, la seva queixa ve motivada per "comportaments inacceptables", ja que s'ha convertit en un circuit de curses de cotxe il·legals on els semàfors, les rotondes i els límits de velocitat no existeixen. La setmana passada hi va haver un fort accident de cotxe a la ronda de Jean Monnet causat per una "conducció temerària" d'un turisme que circulava per la zona i va acabar amb una topada frontal entre dos vehicles. Els dos turismes van acabar amb danys visiblement contundents i s'ha sumat a les desenes de queixes que fa temps que tenen els veïns.
"La Policia Municipal ha vingut diverses vegades a fer controls de velocitat, però són mesures insuficients. No ha canviat res", exposen. Davant del problema, els veïns proposen la implementació de dues esquenes d'ase –reductors de velocitat– per intentar que els conductors no corrin tant i un reforç de la presència policial a la zona per erradicar aquests comportaments. Des de l'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, exposen que "ja hi ha actuacions previstes de cara al 2026, amb la implementació de nous reductors de velocitat a la ronda de Jean Monnet i al carrer del Regne Unit –els dos més afectats– i ja ho hem informat als veïns". A més, agreguen, "a la ronda de Jean Monnet és un dels vials on periòdicament situem el radar mòbil per reforçar el control de velocitat".
El soroll i la brutícia, l'altre gran problema
A part, el soroll i la deixadesa de la zona és una altra de les denúncies que han emès des de fa diversos mesos –o anys– perquè molesta els veïns i en pateixen diàriament les conseqüències. Demanen que s'instal·lin uns cartells explicatius a la zona per conscienciar la gent que hi ha veïns i que respectin el seu descans, però, segons apunten, no arriben. "S'ha demanat reiteradament. Abans ens deien que no podien perquè s'havien de basar en l'ordenança de civisme. I ara? Quin és el motiu?", expliquen, indignats. Aquesta manca de control "ha generat una sensació d'impunitat" que ha anat creixent amb els anys i desitgen que s'apliquin mesures tan aviat com es pugui. "De vegades hi ha cotxes amb la música a tot drap, se'ls diu que abaixin el volum, ho compleixen, però cinc minuts després d'haver marxat tornen a estar igual. Si no hem trucat a la policia no vol dir que no hi hagi incidències, sinó que hem perdut una mica la fe", assenyalen. Des del consistori, però, conclouen que "des de l'agost no hi ha cap incidència registrada al parc de Can Gambús, però, tot i això, mantenim la vigilància habitual i continuem treballant per garantir que l’espai públic sigui segur i agradable per a tothom".
