"Cada vegada serem més, hi haurà més consum i, per tant, tindrem menys aigua"

Aigües Sabadell ha presentat aquest dijous a la tarda una nova ponència del seu cicle ‘Aigua i Món’, titulada Com garantir aigua per a tothom a la Catalunya del 2050?, que ha tractat els desafiaments de l’aigua i la sostenibilitat de manera global. L’acte, celebrat en homenatge a Jordi Prat, conseller d’Aigües Sabadell que va morir fa poc, ha anat a càrrec de Carles Conill, president de la Comissió d’Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. A més, però, ha comptat amb la presència de Pere Macias, doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, que ha repassat la trajectòria professional de Jordi Prat, i Enric Blasco, president d’Aigües Sabadell.
Blasco ha introduït la conferència remarcant que s'ha celebrat en memòria de Jordi Prat i ha volgut dedicar unes paraules “a un terrassenc que estimava moltíssim Sabadell”: “Tothom qui ha treballat amb ell pot assegurar que era una gran persona, tant personalment com laboral”, ha explicat. Relacionant Prat amb la ponència, Blasco ha afirmat que van pensar a fer-la “per parlar d’allò que li agradava al Jordi: les infraestructures”. Carles Conill, per la seva banda, ha protagonitzat la conferència i l'ha iniciat oferint una imatge general del territori català, en termes d’aigua: “El 2023 ens vam adonar del problema de la sequera i quatre col·legis professionals diferents –d’Agrònoms, Camins, Canals i Ports i Economistes– vam conformar l’Observatori Intercol·legial de l’Aigua per abordar la problemàtica urgent que hi havia de l’aigua”. “La sequera serà un problema cada vegada més present en el nostre dia a dia i les pluges aniran sent més irregulars i desordenades amb el pas del temps", ha afegit.
Conill ha insistit en la idea que “cada vegada hi ha més gent i més consum i, per tant, menys aigua”. En aquest sentit, la llei de l’oferta i la demanda entra més que mai en joc: “la disminució de l’oferta i l’augment de la demanda serà un factor clau que caldrà regular en el temps”, comentava el ponent. Així, ha presentat diverses propostes que tenen des de l’Observatori al qual forma part per prevenir que tinguem aigua d’aquí a uns anys, com la digitalització de la xarxa aquàtica, regular el regadiu per produir més amb menys consum, millores en la governança i la regulació de l’aigua o un reforç en la producció d’aigua regenerada, entre altres propostes. Les conclusions han estat molt clares: l’oferta d’aigua serà cada vegada menor, és necessària una governança integrada per tenir una visió única, cal modernitzar i millorar la productivitat del sector agrícola i cal crear un mix divers amb aigua no convencional i xarxes connectades i repròpies per fer un territori més resilient.