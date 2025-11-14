Per què han deixat de sonar les campanes de Sant Fèlix?

En els últims dies, diversos veïns de la ciutat que han passat pels volts de l'església de Sant Fèlix han alertat que les característiques campanes que marquen han deixat de sonar. L'explicació és ben senzilla: "arran de les fortes pluges torrencials que hi va haver el dijous de la setmana passada es va fondre algun contacte que fa possible el so i, com que està tot automatitzat, han deixat de sonar", diu Bartomeu Rocabert, encarregat de fer anar el rellotge. L'avaria ja es troba en vies de solucionar-se des d'aquest divendres i s'està a l'espera que durant el matí sonin les hores, encara que, com assegura Rocabert, "potser els quarts encara no".
Entre les desenes d'afectacions de les pluges de la setmana passada, doncs, alguna bobina o fusible de l'església de Sant Fèlix es va veure alterada i "la central va quedar desactivada", assegura. Per això mateix, en el moment que el sistema detecta que alguna cosa no funciona com caldria, salten els ploms de manera automàtica i fa que deixin d'emetre so. "Segurament ha deixat de funcionar un dels rectificadors o protectors que activen el martell quan reben l'impuls per fer sonar les hores", exposa. Les hores i els tocs de missa, però, continuaran sonant sense problema una vegada s'hagi pogut solucionar l'inconvenient.
Tal com va explicar el Diari de Sabadell fa un temps, Rocabert és rellotger industrial, especialista en rellotges grans de façana o de campanar. Ha estat tota la vida duent a terme reparacions d'aquestes característiques, experiència que li permet afrontar l'actuació d'aquesta setmana amb confiança i tranquil·litat. "Quan vaig començar a fer de rellotger amb setze anys ja me'n cuidava i li feia revisions", deia. Després d'un temps treballant en aparells i infraestructures similars d'altres llocs, fa uns anys va tornar al capdavant del manteniment en l'icònic edifici sabadellenc. El Campanar de Sant Fèlix, construït el 1738, és un lloc genuí d’estil barroc, planta octogonal i quatre cossos: els tres primers de pedra i el darrer de rajol de terra cuita. A l’interior conserva vestigis de l’antiga Capella del Roser; es pot visitar l’habitació on hi ha rellotge modernista, el comunidor, on es mostren algunes peces trobades a les excavacions fetes a les voltes, i el pis de les campanes. Un punt emblemàtic que esdevé alhora un mirador privilegiat sobre la ciutat.