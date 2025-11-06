VÍDEO | Les afectacions de les fortes pluges a Sabadell: talls de vies, equipaments tancats i afectacions al transport públic

Les fortes pluges que han caigut durant les últimes hores a Sabadell han provocat nombroses afectacions a la via pública, al transport i a diversos equipaments municipals. L’Ajuntament ha activat tots els serveis d’emergència i demana extremar la precaució i limitar els desplaçaments al mínim imprescindible fins que millori la situació meteorològica. Un dels punts més afectats és la Gran Via, on s’han tancat preventivament els quatre ponts principals (1, 2, 3 i 4) a causa de l’acumulació d’aigua i les condicions de risc que presenten. Aquesta mesura ha provocat importants retencions i desviaments de trànsit a diverses zones de la ciutat i alguns cotxes han quedat completament bloquejats per l'aigua acumulada en aquest punt de la xarxa viària. A més, el carrer de Costa i Deu ha estat tallat completament després de la caiguda d’un tram del mur del col·lector. Els serveis tècnics municipals treballen sobre el terreny per garantir la seguretat i restablir la normalitat tan aviat com sigui possible.
El servei d’autobusos urbans (TUS) també registra retards i alteracions en diverses línies, especialment a causa dels talls i desviaments viaris. L’empresa de transport ha informat que algunes línies podrien veure’s afectades durant tot el dia.Els Bombers han rebut més d'una vintena d'avisos a Sabadell. Malgrat que per ara no consten danys personals greus, les escenes amb zones inundades pel gran volum d'aigua que ha caigut s'han repetit des de primera hora en diferents equipaments. El Mercat Central -amb goteres-, escoles com el Pau Vila, amb els patis abnegats o instal·lacions del CN Sabadell i el Centenari -on el despreniment d'una petita peça del fals sostre que ha caigut ha obligat a buidar una habitació per prevenció- han experimentat problemes, conseqüència de la tempesta. Fins a les nou, havien descarregat al voltant de 40 litres a la ciutat, segons dades de l'Estació Automàtica de Sabadell. Les pluges també han afectat equipaments municipals. Per recomanació dels Bombers, el centre Cal Molins ha quedat tancat temporalment per motius de seguretat. L’Ajuntament ha demanat a la ciutadania que no accedeixi a la zona fins a nou avís. D’altra banda, l'Escola Bressol Andreu Castells ha suspès l’activitat després que una gran quantitat d’aigua hagi entrat a l’edifici. Els equips tècnics municipals estan valorant els danys i determinaran la data de reobertura en funció de l’evolució de la situació. Les famílies han exposat que "les aules s'han omplert d'aigua molt ràpidament amb els infants a l'escola". "S'ha actuat tard", ha reblat.
L'Ajuntament de Sabadell i la Policia Municipal fan una crida a la prudència i recomanen buscar rutes alternatives i evitar els desplaçaments innecessaris fins que el temporal remeti. Demanen evitar els passos inferiors o punts inundables, així com desplaçaments innecessaris o activitats a l'exterior. “Els serveis tècnics i d’emergència estan treballant de manera coordinada per restablir la normalitat com més aviat millor”, han assegurat fonts municipals. La previsió meteorològica apunta que les pluges podrien continuar durant les pròximes hores, per la qual cosa es manté activat el dispositiu especial de prevenció i seguretat. En l'àmbit vallesà, està tallada la BP-1413 a Cerdanyola del Vallès per inundacions i Trànsit demana extremar la precaució a la B-30, lateral de l'AP-7, a la zona de Cerdanyola i d'accés a la C-58 per bassals d'aigua a la calçada. També al transport públic ferroviari hi ha afectacions a l'R4 de Rodalies, amb el servei aturat entre Sabadell i Terrassa.