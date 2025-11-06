FOTOS | Les imatges de la pluja torrencial d'aquest dijous al matí a Sabadell

Les fortes pluges d’aquest dijous han provocat diverses afectacions a Sabadell i al Vallès Occidental. Alguns parcs i equipaments municipals han hagut de tancar temporalment per acumulació d’aigua, mentre que diverses vies urbanes i carreteres han registrat inundacions puntuals i dificultats de circulació. Els serveis municipals, Bombers de la Generalitat de Catalunya i els Mossos d'Esquadra treballen per restablir la normalitat i garantir la seguretat a les zones afectades. \r\n\r\nLes imatges de la pluja\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa pluja torrencial arriba a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n