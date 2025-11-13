Després d’un estiu més tranquil, les gàbies de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell tornen a omplir-se. Durant el mes d’agost només es van registrar 53 noves entrades —molt per sota de les 89 de juny i juliol—, però el setembre ha tornat a mostrar un repunt amb 77 animals acollits. En total, fins al mes de setembre han ingressat 566 animals al refugi, una xifra lleugerament superior a la de l’any passat, amb un 4% més de gossos i un 6% més de gats que durant el mateix període de 2024.
Pel que fa a les sortides, les dades són esperançadores: 499 animals han trobat una nova oportunitat aquest any. D’aquests, 377 han estat adoptats, 110 recuperats per les seves famílies i 12 retornats a colònies felines. Tot i que les adopcions de gossos han patit una lleu baixada del 6%, les de gats han crescut amb força: un 33% més que l’any passat. Només al setembre es van donar en adopció 44 gatets i 20 gats adults, una dada també impulsada pel nou projecte de Momotaro Cat Cafè a Sabadell, on els clients de la cafeteria poden adoptar gats.
Des de la protectora recorden que la tardor és un moment ideal per adoptar. Molts animals esperen una nova llar, i cada adopció responsable ajuda a continuar oferint acollida a nous casos. A banda, amb l’arribada del fred, la Protectora ha posat en marxa una campanya solidària per ajudar els seus gossos i gats a passar un hivern més càlid. Es demana la col·laboració ciutadana amb donacions de mantes, tovalloles, llitets i roba d’abric, materials essencials per mantenir els animals protegits de les baixes temperatures. Les donacions es poden portar directament al refugi durant l’horari d’atenció al públic. L’entitat recorda que no s’accepten llençols, coixins, matalassos ni edredons amb plomes, ja que no són adequats per als animals. “Cada manta compta i cada gest abriga”, destaquen des de la protectora, que confien a garantir un hivern més confortable per a tots els animals que esperen una segona oportunitat.