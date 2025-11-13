Traslladat a l'hospital un conductor després de patir un accident de trànsit a Sabadell

El conductor d'un turisme va ser traslladat amb ferides lleus a l'Hospital de Terrassa després de patir un accident de trànsit en una via urbana sabadellenca, a la carretera de Terrassa. Els fets van succeir a les 18:52 h de dimecres passat, dia 12 de novembre, quan dos turismes i una motocicleta van topar i va causar algun dany material i ferides lleus al conductor d'un dels dos cotxes. Davant d'això, els serveis d'emergència es van desplegar ràpidament i s'hi van desplaçar dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, una unitat de Trànsit dels Mossos d'Esquadra i una unitat de la Policia Municipal. L'incident, a part de danys materials als vehicles i el trasllat a l'hospital en estat lleu, però, es va resoldre al cap d'uns minuts.
Els accidents de trànsit urbans, a la baixa
Segons la memòria de la Policia Municipal del 2024 -les últimes dades disponibles-, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any passat hi va haver 1.248 accidents de trànsit a la ciutat. Aquesta xifra, suposa un descens d’un 4,15% respecte al 2023, quan n’hi va haver 1.302, i confirma la tendència a la baixa dels darrers anys, a pesar de l’ascens postpandèmia pels baixos valors del 2020. D’aquests 1.248 sinistres, 529 (42,39%) van acabar amb ferits i van acumular un total de 654 persones afectades, en diversos graus de gravetat. De la xifra total de persones que van resultar ferides en algun accident de trànsit, el 94,19% (616 persones -la xifra més baixa des de 2019 sense comptar els dos anys de pandèmia-) van patir ferides lleus, mentre que el 5,81% restant, un total de 38 individus, van acabar ferits greus (37) o morts (1).